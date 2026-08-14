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/ ©BFKDO Oberwart
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Unfallstelle von oben.
Der schwere Unfall in Kohfidisch hat ein Todesopfer gefordert.
Kohfidisch
14/08/2026
Tödlicher Unfall

Horror-Crash im Burgenland: Lenkerin stirbt noch an Ort und Stelle

In Kohfidisch (Bezirk Oberwart, Burgenland) hat sich in den Freitagmorgenstunden, am 14. August 2026, ein tödlicher Unfall ereignet. Zwei Autos sind zusammengekracht, eine Frau ist noch an der Unfallstelle verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Aus bisher noch ungeklärter Ursache sind auf der L106 in Kohfidisch (Bezirk Oberwart, Burgenland) zwei Autos miteinander frontal kollidiert. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando nun berichtet, ist die Lenkerin eines der beiden Fahrzeuge noch an der Unfallstelle verstorben, der schwer verletzte zweite Lenker wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Über das Alter und die Herkunft der Verstorbenen und des Verletzten ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Straße über vier Stunden lang gesperrt

Im Einsatz standen neben der Rettung und der Polizei auch die Feuerwehren Kohfidisch und Mischendorf, die die Unfallstelle absicherten und den Brandschutz sicherstellten. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde dann noch die Feuerwehr Großpetersdorf nachalarmiert. Die Straße war während der mehr als vierstündigen Einsatzdauer jedenfalls vollständig gesperrt, wissen die Floriani.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 13:53 Uhr aktualisiert
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