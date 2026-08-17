Polizei-Großkontrolle: Hunderte Strafen und 16 Führerscheinabnahmen

Bei einer landesweiten Verkehrskontrolle im Burgenland gingen der Polizei zahlreiche Verkehrssünder ins Netz. 16 Führerscheine wurden abgenommen, der höchste gemessene Alkoholwert lag bei 2,11 Promille.

Bei einer landesweiten Verkehrsschwerpunktaktion hat die Polizei im Burgenland zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden 894 Alkoholkontrollen durchgeführt. 16 Führerscheine wurden abgenommen, mehrere Lenker waren alkoholisiert oder durch Suchtmittel beeinträchtigt. Der höchste gemessene Alkoholwert lag bei 2,11 Promille.

Fast 900 Alkoholkontrollen durchgeführt

Die Landesverkehrsabteilung Burgenland führte am Freitag, dem 14. August, eine landesweite verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion durch. Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 894 Alkomat- beziehungsweise Alkohol-Vortests vorgenommen. Bei elf Lenkern wurde ein Alkoholwert von mehr als 0,8 Promille festgestellt, weitere sechs lagen über 0,5 Promille. Zudem stellte die Polizei fünf Lenker fest, die sich laut Aussendung in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand befanden.

Lenker hatten teilweise über 2 Promille

Den höchsten Alkoholwert des Kontrolltages stellten die Beamten im Bezirk Güssing fest. Dort wurde bei einem Lenker ein Wert von 2,11 Promille gemessen. Die Schwerpunktaktion hatte auch zahlreiche weitere Konsequenzen: Insgesamt erstattete die Polizei 296 sonstige Anzeigen und stellte 242 Organstrafverfügungen aus. Darüber hinaus wurden 16 Führerscheine und drei Kennzeichen abgenommen.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer gestoppt

Zu den besonderen Amtshandlungen kam es unter anderem im Bezirk Oberwart. Dort hielten Polizisten einen 45-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der sich laut Polizei in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand befand. Der Mann verweigerte in weiterer Folge den Alkotest. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Entsprechende Anzeigen werden an die zuständige Behörde erstattet.

Auch Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ebenfalls im Bezirk Oberwart wurde ein 41-jähriger Fahrradfahrer von Beamten der Polizeiinspektion Oberwart Verkehr kontrolliert. Auch er stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem folgen Anzeigen.

Auffälliger Tuk-Tuk-Fahrer verweigert Alkotest

Einen weiteren ungewöhnlichen Fall gab es im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Ein Tuk-Tuk-Fahrer fiel den Beamten aufgrund seiner Fahrweise auf und wurde angehalten. Der Lenker verweigerte laut Polizei einen Alkomattest. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung angezeigt.

Polizei kündigt konsequente Kontrollen an

Für die Landespolizeidirektion zeigen die Ergebnisse die Notwendigkeit gezielter Schwerpunktaktionen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Fahrten unter Alkohol- oder Suchtmitteleinfluss sowie weitere Verkehrsübertretungen, die das Unfallrisiko erhöhen. Mit verstärkter Polizeipräsenz und entsprechenden Kontrollen soll die Verkehrssicherheit weiter erhöht werden.