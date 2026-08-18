Rotes Kreuz trauert um sicheren Einsatzfahrer: „Sind dankbar für gemeinsame Zeit“

Im Burgenland trauert man aktuell um einen sicheren Einsatzfahrer und freiwilligen Sanitäter. "Du wirst uns unvergessen bleiben", schreibt das Rote Kreuz Mattersburg auf Facebook etwa.

„Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geschätzten Kollegen und Freund Sebastian“, heißt es in dem Facebook-Posting des Roten Kreuzes Mattersburg (Burgenland) weiter. Im vergangenen Jahr hat er noch seinen Zivildienst als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz absolviert. Und das „mit großem Engagement, viel Einfühlungsvermögen und stets einem freundlichen Lächeln“, wie es weiter heißt.

Sebastian blieb Rotem Kreuz als freiwilliger Mitarbeiter erhalten

Auch nach seinem Zivildienst ist er beim Roten Kreuz geblieben – und zwar als freiwilliger Mitarbeiter. Dabei habe ihn ausgezeichnet, dass er ein sicherer Einsatzfahrer und eben ein Sanitäter mit Rettungswagen-Berechtigung war. „Seine Hilfsbereitschaft, sein Pflichtbewusstsein und vor allem seine herzliche und wertschätzende Art werden uns sehr fehlen“, so die Verantwortlichen der Einsatzstelle weiter.

„Du wirst uns unvergessen bleiben“

Und: „Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und für alles, was Sebastian für die Menschen, denen er geholfen hat, geleistet hat.“ Abschließend spricht man der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen noch die aufrichtige Anteilnahme aus und richtet fünf letzte Worte an ihn: „Du wirst uns unvergessen bleiben.“