Hilferuf aus Katzenhaus: „Fürchten uns vor den Rechnungen nach diesem Monat…“

Der gemeinnützige Verein "Wir fürs Tier" führt in Loipersdorf (Bezirk Oberwart, Burgenland) ein Katzenhaus. In diesem geht es dieses Jahr so richtig rund. Daher sah man sich zu einem Hilferuf auf Facebook gezwungen.

Der Verein "Wir fürs Tier" bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. "Denn das alles geht sich sonst einfach nicht mehr aus", erklärt man.

Der Verein "Wir fürs Tier" bittet nun die Bevölkerung um Hilfe. "Denn das alles geht sich sonst einfach nicht mehr aus", erklärt man.

„Meine Lieben, wir sind wirklich am Ende“, schreibt man in einem Posting. Es sei dieses Jahr „wirklich noch schlimmer als alles, was wir davor erlebt haben“. Alleine diese Woche hätte man 29 Erstuntersuchungen gehabt – und das obwohl man viele Kastrationsprojekte auf Eis gelegt hätte. „Einfach weil wir nicht mehr können, finanziell, kapazitär und auch körperlich“, so die Verantwortlichen weiter.

„Das alles nimmt wirklich unüberschaubare Ausmaße an“

Die Kosten für Tierärzte aus dem Vormonat würden im fünfstelligen Bereich liegen und fast jeden Tag hätte die hauseigene Tierrettung mittlerweile eine neue Notfallmeldung. „Wir fürchten uns bereits vor den Rechnungen nach diesem Monat, denn das alles nimmt wirklich unüberschaubare Ausmaße an“, erklärt man.

„Das geht sich sonst einfach nicht mehr aus…“

Daher bittet man via Social Media um Hilfe aus der Bevölkerung. Jede Dose (aktuell am liebsten Animonda Kitten, Nassfutter von Macs) und jeder einzelne Sack Katzenstreu würde aktuell weiterhelfen. Futterspenden und Co soll man einfach direkt ans Katzenhaus (Föhrenstraße 48, 7410 Loipersdorf) schicken oder direkt vor die Tür stellen. Gleichzeitig ist man auch für jeden Euro (Spendenkonto in der folgenden Infobox) dankbar, der dazu beiträgt, die Tierarztkosten bewältigen zu können. „Denn das alles geht sich sonst einfach nicht mehr aus“, weiß man abschließend.