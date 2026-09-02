Vater meldet Sohn (41) vermisst – Polizei macht überraschenden Fund

Nachdem die Abgängigkeitsanzeige eingetroffen ist, machten sich die Polizisten im Bezirk Neusiedl am See auf den Weg zur Wohnadresse des Abgängigen, um dort Nachschau zu halten. Wie man berichtet, hat man im Garten des Einfamilienhauses daraufhin sechs Stück Cannabispflanzen gefunden und anschließend auch direkt sichergestellt. Den vermeintlich abgängigen Sohn haben die Beamten daraufhin ebenfalls gefunden. Er befand sich im Haus und öffnete nach mehrmaligem Klopfen die Eingangstür, so die Polizei weiter. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in das nächste Krankenhaus gebracht und auf freiem Fuß angezeigt. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand des 41-Jährigen wurden nicht gemacht.