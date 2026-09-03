Gefahr im Verzug: Rund 160 Tiere von Anwesen geholt

Ein Großeinsatz rund um zahlreiche Tiere fand am 2. September 2026 im Burgenland statt.

Rund 160 Tiere wurden nach einer Kontrolle auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf abgenommen und in geeignete Unterkünfte gebracht.

Rund 160 Tiere wurden nach einer Kontrolle auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf abgenommen und in geeignete Unterkünfte gebracht.

Aufgrund vorangegangener Hinweise kontrollierten Polizisten gemeinsam mit einer Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf ein Anwesen. Bei der Überprüfung stellten die Behörden laut Polizei erhebliche Mängel bei der Haltung mehrerer Tiere fest. Die Zustände wurden dokumentiert.

Gefahr im Verzug

Aufgrund der vorgefundenen Umstände ordnete die Amtstierärztin schließlich wegen Gefahr im Verzug die Abnahme der Tiere an. Noch am Nachmittag wurde die Maßnahme umgesetzt. Unterstützt wurden die Behörden dabei auch von Gemeindebediensteten.

Rund 160 Tiere weggebracht

Insgesamt wurden rund 160 Tiere in Transportboxen untergebracht und anschließend in geeignete Unterkünfte gebracht. Unter den abgenommenen Tieren befanden sich Hühner, Hähne, Küken, Hasen und Meerschweinchen. Nähere Angaben dazu, welche konkreten Haltungsmängel festgestellt wurden oder wie es nun mit den Tieren weitergeht, gehen aus der vorliegenden Polizeimeldung nicht hervor.