Nach dreistem Diebstahl: 24-Jährige kratzt und beißt Security bei Fluchtversuch

Eine dreiste Straftat rief am Samstagnachmittag in Eisenstadt (Burgenland) die Polizei auf den Plan. Zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren sollen einer 37-Jährigen Bargeld direkt aus der Umhängetasche gestohlen haben.

Ein Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma beobachtete den Vorfall am Samstag, dem 5. September 2026, und stellte das Duo umgehend zur Rede. Die Situation eskalierte schnell: Die 24-jährige Verdächtige wandte Gewalt an, versuchte den Sicherheitsdienst-Mitarbeiter zu kratzen sowie zu beißen, und riss sich los. Ihre anschließende Flucht währte jedoch nur kurz. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung spürte die Polizei die Flüchtige rasch auf und nahm sie fest. Auch ihre 22-jährige Komplizin wurde festgenommen.

Beschuldigte hatte vierstelligen Eurobetrag bei sich

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamtinnen und Beamten in der Handtasche einer der Beschuldigten einen vierstelligen Eurobetrag, der vor Ort sichergestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete für beide Frauen die Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt an. Weitere Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang und möglichen Zusammenhängen laufen.