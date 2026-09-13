Fischen liegt voll im Trend: Kurse werden jetzt ausgeweitet

Der Anglersport im Burgenland boomt wie nie zuvor: Mit mittlerweile über 8.000 Aktiven sind die Vorbereitungskurse des Landes regelmäßig auf Wochen ausverkauft. Um der enormen Nachfrage gerecht zu werden, werden Kurse aufgestockt.

Das Fischen erfreut sich im Burgenland schon seit Langem großer Beliebtheit. Jetzt soll es noch mehr Kursangebote geben.

Das Fischen erfreut sich im Burgenland schon seit Langem großer Beliebtheit. Jetzt soll es noch mehr Kursangebote geben.

Wer im Burgenland die Angel auswerfen möchte, kommt an einer fundierten Ausbildung nicht vorbei. Seit der Novelle des Fischereigesetzes vor vier Jahren vermittelt die Servicestelle Jagd und Fischerei in eigenen Vorbereitungskursen samt Prüfung das nötige Rüstzeug. Kursleiter Philipp Peier betont beim Termin in Großpetersdorf gegenüber dem „ORF Burgenland“ den Kern des Gebots: Es geht um essentielles Basiswissen – von der Wahl der richtigen Rute über die erlaubten Gewässer bis hin zum waidgerechten, tierleidfreien Umgang mit dem Fang.

Ausgebuchte Kurse: Angebote werden erweitert

Wegen der hohen Nachfrage sind die Termine auf Wochen hinaus dicht und erst in drei Monaten wieder verfügbar. Landesfischermeister Martin Heißenberger kündigte daher an, das Angebot im nächsten Jahr auszuweiten und die Kurszahl an den anhaltenden Trend anzupassen.

Auch Frauen und Jugendliche sehr interessiert

Die Begeisterung für die Fischerei hält im Burgenland bereits seit Längerem unvermindert an. Mit 419 absolvierten Prüfungen gab es im Vorjahr einen deutlichen Zuwachs von 20 Prozent gegenüber 2024. Getragen wird dieser Trend vor allem von einer immer diverseren Zielgruppe: Der Zulauf von Jugendlichen und Frauen nimmt spürbar zu, sodass der Frauenanteil unter den Anglerinnen inzwischen die 25-Prozent-Marke erreicht hat.