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Bild auf 5min.at zeigt eine Polizeistation bei Nacht.
Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Mal zu einer Wohnhausanlage in Eisenstadt ausrücken.
Eisenstadt
14/09/2026
Doppel-Einsatz

23-Jähriger legt sich mit mehreren Nachbarn an – wird festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. September 2026, ist es in einem Eisenstädter Wohnhaus zu einem Streit zwischen Nachbarn gekommen. Polizei und Rettung mussten ausrücken - und das gleich zwei Mal.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)
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Erstmals war Streit gegen 2.27 Uhr ausgebrochen. Ein 78-jähriger Österreicher hat dabei angegeben, er sei von seinem 23-jährigen Nachbarn – ebenfalls aus Österreich – im Gang der Wohnhausanlage gestoßen worden. Beim Hinfallen wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der medizinischen Versorgung wurde er mit der Rettung wieder zurück gebracht.

20-Jähriger an Daumen verletzt

Um 4 Uhr kam es dann neuerlich zu einer Körperverletzung in der Eisenstädter Wohnhausanlage. Dabei gab ein 20-Jähriger an, dass ihn der 23-Jährige zuerst bedroht und anschließend mit einem Brotmesser am Daumen verletzt hätte, weil er ihm keine Zigarette geben wollte. Der 23-Jährige wurde schließlich festgenommen, weiters wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.

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