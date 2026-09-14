23-Jähriger legt sich mit mehreren Nachbarn an – wird festgenommen
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. September 2026, ist es in einem Eisenstädter Wohnhaus zu einem Streit zwischen Nachbarn gekommen. Polizei und Rettung mussten ausrücken - und das gleich zwei Mal.
Erstmals war Streit gegen 2.27 Uhr ausgebrochen. Ein 78-jähriger Österreicher hat dabei angegeben, er sei von seinem 23-jährigen Nachbarn – ebenfalls aus Österreich – im Gang der Wohnhausanlage gestoßen worden. Beim Hinfallen wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der medizinischen Versorgung wurde er mit der Rettung wieder zurück gebracht.
20-Jähriger an Daumen verletzt
Um 4 Uhr kam es dann neuerlich zu einer Körperverletzung in der Eisenstädter Wohnhausanlage. Dabei gab ein 20-Jähriger an, dass ihn der 23-Jährige zuerst bedroht und anschließend mit einem Brotmesser am Daumen verletzt hätte, weil er ihm keine Zigarette geben wollte. Der 23-Jährige wurde schließlich festgenommen, weiters wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.