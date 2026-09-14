23-Jähriger legt sich mit mehreren Nachbarn an – wird festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. September 2026, ist es in einem Eisenstädter Wohnhaus zu einem Streit zwischen Nachbarn gekommen. Polizei und Rettung mussten ausrücken - und das gleich zwei Mal.

Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Mal zu einer Wohnhausanlage in Eisenstadt ausrücken.

Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag gleich zwei Mal zu einer Wohnhausanlage in Eisenstadt ausrücken.

Erstmals war Streit gegen 2.27 Uhr ausgebrochen. Ein 78-jähriger Österreicher hat dabei angegeben, er sei von seinem 23-jährigen Nachbarn – ebenfalls aus Österreich – im Gang der Wohnhausanlage gestoßen worden. Beim Hinfallen wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der medizinischen Versorgung wurde er mit der Rettung wieder zurück gebracht.

20-Jähriger an Daumen verletzt

Um 4 Uhr kam es dann neuerlich zu einer Körperverletzung in der Eisenstädter Wohnhausanlage. Dabei gab ein 20-Jähriger an, dass ihn der 23-Jährige zuerst bedroht und anschließend mit einem Brotmesser am Daumen verletzt hätte, weil er ihm keine Zigarette geben wollte. Der 23-Jährige wurde schließlich festgenommen, weiters wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.