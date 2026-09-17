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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Neufelder See in schwarz-weiß.
Der 83-Jährige ist im Neufelder See verstorben.
Neufelder See
17/09/2026
Mittwochnachmittag

83-Jähriger regungslos in See gefunden: Reanimation blieb erfolglos

Ein 83-jähriger Mann ist Mittwochnachmittag, am 16. September 2026, beim Baden im Neufelder See (Gemeinde Neufeld an der Leitha, Eisenstadt-Umgebung, Burgenland) verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Der 83-Jährige wurde Medienberichten zufolge im Bereich einer Segelschule in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland) regungslos aufgefunden. Er atmete nicht mehr normal, die folgenden Reanimationsversuche von Rotem Kreuz und Wasserrettung blieben erfolglos. Der 83-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Am Neufelder See sind dieses Jahr schon mehrere Menschen bei Unfällen verstorben. Vier Personen konnten nur noch tot geborgen werden – zuletzt ein 20-Jähriger Mitte August. Mehr dazu auch hier: Trotz sofortiger Reanimation: 20-Jähriger stirbt nach Badeunfall am Neufelder See.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.09.2026 um 13:54 Uhr aktualisiert
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