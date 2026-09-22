„Start your engines!“ Der Kult-Korso rund um den Neusiedlersee

Die beliebte Seerundfahrt des Puch Maxi Klubs Schützen war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Über 90 Moped- und Motorradfans von nah und fern verwandelten den Schützener Dorfplatz am Sonntag in einen bunten Treffpunkt.

Ob Sommer-Oldtimertreffen am Dorfplatz oder die gemeinsam mit regionalen Partnervereinen organisierte Seerundfahrt: Beide Events des Puch Maxi Klubs Schützen sind für Biker aller Marken ein fester Pflichttermin im Kalender. Von der 50ccm-Puch bis zur 1900ccm Harley war am Sonntag, dem 20. September 2026, rund um den Neusiedlersee alles dabei.

Vertraute Gesichter sowie Gäste aus ganz Österreich

Ab 07.30 Uhr morgens fanden sich rund 90 Fahrzeuge auf dem Schützener Dorfplatz ein. Neben vielen historischen Mopeds und Motorrädern nahmen auch moderne Krafträder und Roller an der Ausfahrt teil. Nach Anmeldung, Wiedersehensmomenten und der Sicherheitsunterweisung um 08.15 Uhr fiel das Startzeichen: Unter dem Knattern historischer Zweitakter setzte sich der Korso, begleitet von den Blicken und Handys vieler Ortsansässiger, bei traumhaftem Spätsommerwetter in Bewegung. Auch Fahrzeuge mit Kennzeichen aus weiter entfernten Regionen Österreichs hatten den Weg nach Schützen gefunden.

„Ladies and Gentlemen, start your engines!“

Mit gemütlichen 30 bis 40 km/h führte die Route über Eisenstadt, Stotzing, Mannersdorf und Kaisersteinbruch nach Winden zur Frühstückspause bei den Motorradfreunden Burgenland Nord. Über Gols, Mönchhof und Frauenkirchen ging es weiter nach Illmitz, wo in der Pusztascheune ein deftiges Mittagessen auf die Fahrer wartete, bevor nach gut zwei Stunden die letzte Etappe anstand. Begeisterte aller Altersgruppen waren Teil der Ausfahrt.

©Patrick Huber ©Patrick Huber ©Patrick Huber

Passanten winkten und machten Fotos

Entlang der gesamten Route sorgte der Konvoi für Begeisterung: Passanten winkten, filmten und besonders die Kinder staunten über die schiere Masse an Oldtimern. Über Apetlon und Pamhagen querte die Gruppe kurz ungarisches Gebiet, ehe es via St. Margarethen zurück nach Schützen am Gebirge ging. Dort fand der Tag bei einer ausgelassenen Feier bis tief in die Nacht seinen Ausklang.