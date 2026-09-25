Aufspringen missglückt: Bursche (16) von zwei Draisinen überrollt

Unfall bei einem Jugendausflug im Bezirk Oberpullendorf (Burgenland): Ein 16-jähriger Burschen wollte auf eine fahrende Draisine aufspringen, stürzte und wurde von zwei nachfolgenden Draisinen überrollt.

Ein Ausflug mehrerer Jugendlicher im Bezirk Oberpullendorf nahm am Donnerstagnachmittag ein nicht schönes Ende. Die Gruppe war auf einer Draisinentour unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein 16-jähriger ungarischer Staatsbürger hatte bei der Fahrt eine Bahnschranke geöffnet. Nachdem alle Draisinen der Gruppe die Stelle passiert hatten, schloss der Jugendliche die Schranke wieder.

Aufspringen missglückt

Anschließend lief der 16-Jährige den bereits weiterfahrenden Draisinen hinterher und versuchte, im Laufen auf eines der Fahrzeuge aufzuspringen. Dabei kam er zu Sturz und wurde von zwei nachfolgende Draisinen überrollt. Der 16-Jährige wurde verletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die alarmierten Polizeikräfte führten bei den Lenkern der beteiligten Draisinen Alkomattests durch – diese verliefen negativ.