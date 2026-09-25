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auf dem bild von 5min.at ist ein rettungshubschrauber zu sehen.
Ein 16-Jähriger wurde bei einer Draisinentour von zwei Fahrzeugen überrollt.
Oberpullendorf
25/09/2026
Ausflug

Aufspringen missglückt: Bursche (16) von zwei Draisinen überrollt

Unfall bei einem Jugendausflug im Bezirk Oberpullendorf (Burgenland): Ein 16-jähriger Burschen wollte auf eine fahrende Draisine aufspringen, stürzte und wurde von zwei nachfolgenden Draisinen überrollt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Ein Ausflug mehrerer Jugendlicher im Bezirk Oberpullendorf nahm am Donnerstagnachmittag ein nicht schönes Ende. Die Gruppe war auf einer Draisinentour unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein 16-jähriger ungarischer Staatsbürger hatte bei der Fahrt eine Bahnschranke geöffnet. Nachdem alle Draisinen der Gruppe die Stelle passiert hatten, schloss der Jugendliche die Schranke wieder.

Aufspringen missglückt

Anschließend lief der 16-Jährige den bereits weiterfahrenden Draisinen hinterher und versuchte, im Laufen auf eines der Fahrzeuge aufzuspringen. Dabei kam er zu Sturz und wurde von zwei nachfolgende Draisinen überrollt. Der 16-Jährige wurde verletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die alarmierten Polizeikräfte führten bei den Lenkern der beteiligten Draisinen Alkomattests durch – diese verliefen negativ.

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