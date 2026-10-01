Auffahrunfall mit Rettungswagen auf der B50 – Fünf Personen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeugs ist es am Mittwochmorgen auf der B50 im Burgenland gekommen. Fünf Insassen eines Autos erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Eine 47-Jährige wollte ein Rettungsfahrzeug überholen lassen und bremste abrupt. Dabei kam es zum Auffahrunfall.

Eine 47-Jährige wollte ein Rettungsfahrzeug überholen lassen und bremste abrupt. Dabei kam es zum Auffahrunfall.

Gegen 07.48 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin am 30. September gemeinsam mit vier weiteren Personen auf der B50 von Mattersburg in Richtung Eisenstadt (Burgenland) unterwegs. Hinter ihrem Fahrzeug näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 20-jähriger Sanitäter am Steuer eines Rettungswagens mit eingeschaltetem Blaulicht.

Rettungswagen prallte frontal ins Heck des Autos

Um dem nachfolgenden Einsatzfahrzeug das Überholen zu ermöglichen, leitete die 47-Jährige einen Bremsvorgang ein. Der 20-jährige Lenker des Rettungswagens bemerkte das Abbremsen zwar, konnte jedoch aufgrund von Gegenverkehr nicht mehr ausweichen oder auf die Gegenfahrbahn wechseln. In der Folge prallte der Rettungswagen frontal in das Heck des vor ihm fahrenden Autos.

Fahrerin und vier Insassen verletzt

Bei der Kollision wurden die 47-jährige Fahrerin sowie alle vier Mitfahrer unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle lieferten zwei nachgeforderte Rettungswagen die Verletzten in die Landeskrankenhäuser Eisenstadt und Wiener Neustadt ein.