Das Line-Up ist da: Diese Acts treten 2027 am Nova Rock auf

Die Gerüchteküche hat gebrodelt, jetzt ist es fix: Österreichs größtes Rockfestival liefert auch 2027 vier Tage lang die volle Ladung Musik. Nun stehen auch die Headliner fest.

Das Programm des Nova Rock Festivals hat es in sich, auch am Zusatztag, dem 9. Juni 2027: Niemand Geringeres als Die Toten Hosen eröffnen das Festival im kommenden Jahr. Nach ihrem gigantischen Auftritt im Happel-Stadion kommen die Punkrock-Ikonen nun ins Burgenland.

Hochkarätige Headliner, vier Tage lang Ausnahmezustand

Auch 2027 liefert das Nova Rock die volle Dosis Festival-Stimmung über vier Tage! Das Headliner-Line-up ist mit Die Ärzte, Die Toten Hosen, Faith No More und den Smashing Pumpkins bereits komplett. Vom 9. bis 12. Juni verwandeln sich die Pannonia Fields im burgenländischen Nickelsdorf wieder in den Hotspot der Rock-Szene.

Bisher gekauften Festivalpässe beinhalten auch den Zusatz-Tag

Gute Nachrichten für frühe Ticketbesitzer: Alle bereits gekauften Festivalpässe gelten automatisch auch für den neuen, vierten Tag. Wer noch kein Ticket hat, sollte schnell sein: Die aktuelle Preisstufe läuft nur noch bis Freitag, 2. Oktober, um 18 Uhr. Zudem sind ab sofort auch Tagestickets für die einzelnen Festivaltage verfügbar. Alle Details zu Bands, Tagesaufteilung, Tickets und Antworten auf eure Fragen findet ihr auf auf der Website des Festivals.