Explosion bei Tankstelle im Bezirk Güssing: 70-Jähriger verletzt

Bei Schleifarbeiten in einem Domschacht einer Tankstelle im Bezirk Güssing kam es am Mittwoch zu einer Explosion. Ein 70-jähriger Mann erlitt dabei Verbrennungen und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Bei Schleifarbeiten in einem Domschacht einer Tankstelle im Bezirk Güssing kam es zu einer Explosion. Ein 70-Jähriger erlitt Verbrennungen und wurde ins LKH Graz geflogen.

Bei Schleifarbeiten in einem Domschacht einer Tankstelle im Bezirk Güssing kam es zu einer Explosion. Ein 70-Jähriger erlitt Verbrennungen und wurde ins LKH Graz geflogen.

Am Mittwoch, dem 7. Oktober, kam es gegen 14 Uhr bei einer Tankstelle im Bezirk Güssing (Burgenland) zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 70-jähriger Österreicher war gerade mit Schleifarbeiten in einem Domschacht beschäftigt. Dafür verwendete er eine elektrische Schleifmaschine. Während der Arbeiten kam es jedoch zu einem gefährlichen Funkenflug. „Im Zuge dieser Tätigkeit kam es zu einem Funkenflug, welcher die im Domschacht befindlichen Treibstoffdämpfe entzündete“, berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland. In weiterer Folge kam es zu einer Explosion.

Ins Krankenhaus nach Graz geflogen

Für den 70-Jährigen hatte der Vorfall schmerzhafte Folgen. Er erlitt bei der Explosion Verbrennungen, deren Schweregrad zunächst nicht näher bestimmt wurde. „Der Mann wurde mit Verbrennungen unbestimmten Grades mittels C16 in das LKH Graz überstellt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Burgenland.