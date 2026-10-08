Neusiedler See trocknet aus: Nur 3 cm vor historischem Rekord-Tief

Der heiße Sommer und die anhaltende Trockenheit hinterlassen verheerende Spuren: Der Neusiedler See nähert sich seinem historischen Tiefstand von 2022 – mit Folgen für die Region.

Der anhaltende Wassermangel in Österreich trifft den Osten des Landes mit voller Härte. Während österreichweit über 80 Prozent der Flusspegel sehr niedrige Abflüsse verzeichnen, spitzt sich die Lage an einem der beliebtesten Urlaubsziele des Landes zu: Der Wasserstand des Neusiedler Sees schrumpft nach der Sommerzhitze immer weiter zusammen. Wie mehrere Medien berichten, trennen den Neusiedler See derzeit nur noch drei Zentimeter vom historischen Rekord-Tiefstwert aus dem Dürrejahr 2022. Ende September fehlten bereits 45 Zentimeter auf den langjährigen Mittelwert.

Boote im Schlamm verankert

Die Niedrigwasserstände sorgen in den Häfen rund um den See: Berichten zufolge sitzen beim Auskranen vor dem Winter knapp 80 Prozent aller Boote aufgrund der Verlandung und des seichten Wassers tief im Schlamm fest. Der Wassersport kam bereits in den Sommermonaten stellenweise komplett zum Erliegen.

Wirtschaftliche Schäden für die gesamte Region

Die Dürre wächst sich längst zu einer handfesten Krise für die regionale Wirtschaft aus. Wie Medien berichten, verzeichnen zahlreiche Betriebe rund um den See spürbare Umsatzeinbußen. Es laufen zwar bereits Maßnahmen wie Schilfschneiden und Schlammabsaugen. Weitergehende Schritte, darunter das kontrollierte Abbrennen von Schilfflächen, wurden bislang jedoch nicht genehmigt.

WWF schlägt österreichweit Alarm

Auch das Grundwasser ist flächendeckend betroffen: Laut WWF weisen fast 90 Prozent der Messstellen in Österreich niedrige Stände auf. Die Naturschutzorganisation fordert deshalb ein bundesweites Niedrigwasser-Schutzprogramm, um Restwassermengen zu sichern und Gewässer durch Renaturierungen widerstandsfähiger zu machen.