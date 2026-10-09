„Das Vieh ist endlich hin!“: Mann erschlägt Taube – 3.900 Euro Strafe

Wegen Tierquälerei wurde ein 69-jähriger Burgenländer am Landesgericht Eisenstadt heute Freitag verurteilt. Er hatte im Juli eine Taube auf seinem Balkon erschlagen und anschließend im Garten entsorgt.

Der 69-Jährige, der auf nicht schuldig plädierte, wurde am heutigen 9. Oktober 2026 zu einer teilbedingten Geldstrafe von 3.900 Euro verurteilt. Das berichtet zuerst der „ORF Burgenland“. Laut Anklage soll er im Juli eine Taube auf seinem Balkon erschlagen und auf die Wiese geworfen haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Blutspuren an Wand und Plastikschaufel

Der Pensionist soll Ende Juli eine Taube auf seinem Balkon im siebten Stock getötet haben. Womit, blieb unklar, doch am Tatort sicherten Ermittler Blutspuren an der Wand sowie an einer Plastikschaufel. Der Angeklagte behauptete, das Tier sei von selbst auf die Schaufel gehüpft und danach fortgeflogen. Warum die Taube kurz darauf schwer verletzt direkt neben einer Hausbesorgerin im Hof aufschlug, konnte er nicht erklären. Die Zeugin sagte aus, der Mann habe ihr noch nachgerufen, das „Vieh“ sei nun „endlich hin“ – eine Äußerung, die der 69-Jährige bestritt.

Richterin stufte Aussage der Zeugin als glaubwürdig ein

Ein AGES-Gutachten belegte, dass die Taube durch stumpfe Gewalteinwirkung schwere Verletzungen wie Knochenbrüche, innere Blutungen und Leberrisse erlitten hatte. Da die Richterin zudem die Zeugenaussage der Hausbesorgerin als glaubwürdig einstufte, erging ein Schuldspruch: Der Pensionist wurde zu einer Geldstrafe von 3.900 Euro verurteilt, wovon die Hälfte auf Bewährung ausgesetzt ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.