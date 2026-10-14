Traditionsbetrieb übergibt 150 Kamine an armutsgefährdete Menschen

Anlässlich seines 150-jährigen Bestehens am Produktionsstandort Jois (Bezirk Neusiedl am See) startet der Ofenrohrspezialist "Bertrams" eine besondere Hilfsaktion: Gemeinsam mit der Caritas spendet das Unternehmen 150 Öfen.

Das Unternehmen nimmt das aktuelle Firmenjubiläum zum Anlass, armutsbedürftigen Familien unter die Arme zu greifen.

Das Unternehmen nimmt das aktuelle Firmenjubiläum zum Anlass, armutsbedürftigen Familien unter die Arme zu greifen.

Seit über zehn Jahren produziert der Traditionsbetrieb „Bertrams“ am Standort Jois. Das aktuelle Firmenjubiläum nimmt das Unternehmen zum Anlass, um ein Zeichen gegen Energiearmut zu setzen: In Kooperation mit der Caritas werden österreichweit 150 Öfen an bedürftige Familien übergeben. Das berichtet zuerst der ORF Burgenland.

Rund 1 Million Menschen in Österreich von Energiearmut betroffen

Laut Norbert Filipitsch, Direktor der Caritas Burgenland, sind in Österreich rund eine Million Menschen von Energiearmut betroffen. SPÖ-Landesrätin Daniela Winkler hob hervor, wie wichtig politische Förderungen und die Vernetzung helfender Organisationen in diesem Bereich sind.

Tradition trifft Fortschritt

Selbst nach 150 Jahren wird der prägende Kniebogen der Ofenrohre wie zu Beginn gefertigt. Verändert haben sich hingegen die Werkstoffe, wie Geschäftsführer Martin Wolfram erläutert: Durch den Einsatz rein wasserbasierter Lacke entstehen beim Kunden vor Ort keinerlei Emissionen mehr. Zudem blickt das Unternehmen bereits in die Zukunft und arbeitet aktuell an einer neuartigen Wärmequelle für das Eigenheim, die völlig ohne Ofenrohr auskommt.