Großbrand in der Ruster Bucht: Mehrere hundert Feuerwehrleute verhindern Katastrophe

Ein verheerendes Feuer in der Ruster Bucht hat in der Nacht auf Donnerstag ein Großaufgebot der Feuerwehr gefordert. Rund 250 Einsatzkräfte aus 13 Wehren kämpften stundenlang gegen die Flammen.

In der Nacht auf heute Donnerstag, den 15. Oktober 2026, ist es in der Ruster Bucht zu einem dramatischen Großbrand gekommen. Nach ersten Informationen fingen dort vermutlich Bootsgaragen Feuer. Der Brand breitete sich im Seebereich rasch aus und bedrohte neben benachbarten Objekten auch den angrenzenden Schilfgürtel massiv.

250 Einsatzkräfte von 13 verschiedenen Feuerwehren die ganze Nacht im Einsatz

Insgesamt standen rund 250 Einsatzkräfte von 13 verschiedenen Feuerwehren die gesamte Nacht über im unermüdlichen Löscheinsatz. Schwierige Windverhältnisse erschwerten die Arbeiten vor Ort erheblich und stellten die Helfer vor große Herausforderungen. Zur Unterstützung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Rust forderten die Einsatzkräfte spezialisiertes Gerät an. Unter anderem kamen eine Teleskopmastbühne, ein Tanklöschfahrzeug sowie eine mobile Atemluftfüllstation zum Einsatz, um die Atemschutztrupps lückenlos zu versorgen.

Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden

Dank der reibungslosen Zusammenarbeit aller beteiligten Wehren gelang es schließlich, ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das Schilfgebiet sowie umliegende Gebäude zu verhindern und einen noch größeren Schaden abzuwenden. Ausführliche Details zum genauen Schadensausmaß und zur Brandursache folgen im Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Rust sowie des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung.