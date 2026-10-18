Störaktionen bei FPÖ-Parteitag: Mehrere Personen festgenommen

Beim Landesparteitag der FPÖ im Burgenland kam es am Sonntag zu mehreren Zwischenfällen. Obwohl eine angemeldete Gegenkundgebung weitgehend friedlich verlief, musste die Polizei im Umfeld der Veranstaltung einschreiten.

Beim FPÖ-Landesparteitag in Jennersdorf kam es trotz einer grundsätzlich friedlichen Gegenkundgebung zu vereinzelten Störaktionen und mehreren Festnahmen.

Beim FPÖ-Landesparteitag in Jennersdorf kam es trotz einer grundsätzlich friedlichen Gegenkundgebung zu vereinzelten Störaktionen und mehreren Festnahmen.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, fand in der Gernot-Arena in Jennersdorf der Landesparteitag der FPÖ statt. Begleitet wurde die Veranstaltung von einer angemeldeten Gegenkundgebung. Bereits im Vorfeld hatte die Polizei Hinweise auf mögliche Störaktionen erhalten und war deshalb mit entsprechenden Einsatzkräften vor Ort.

Mehrere Festnahmen nach Störaktionen

Wie die Polizei mitteilt, verlief die angemeldete Kundgebung grundsätzlich friedlich. Im Umfeld des Parteitages kam es allerdings vereinzelt zu Störaktionen. Im Zuge dieser Vorfälle griffen die Einsatzkräfte ein. Mehrere Personen wurden nach verwaltungsstrafrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Nähere Angaben zur Anzahl der Festnahmen oder zu den konkreten Hintergründen der Störaktionen machte die Polizei zunächst nicht.

Keine Verletzten bei Polizeieinsatz

Trotz der Zwischenfälle wurden während des gesamten Polizeieinsatzes keine Personen verletzt. Die Polizei war vor Ort, um die sichere Durchführung des Landesparteitages zu gewährleisten.