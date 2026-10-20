Junge Männer spazieren in Altersheim, stehlen Sparbuch von Bewohnerin

Montagnachmittag, am 19. Oktober 2026, ist es zwischen 13 und 13.20 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Altersheim im Bezirk Jennersdorf (Burgenland) gekommen.

Zwei unbekannte Männer im geschätzten Alter von 20 bis 30 Jahren sind zu dem Zeitpunkt durch die offenstehende Eingangstür in das Zimmer einer Bewohnerin gelangt. Während einer der beiden die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte der andere die Laden eines Kastens und nahm aus einer Geldbörse einen Betrag im dreistelligen Eurobereich, berichtet die Polizei. Anschließend flüchteten sie.

Diebe stehlen Schmuck und Sparbuch aus Safe

Im Zuge der darauffolgenden Erhebungen der Polizei konnte außerdem festgestellt werden, dass in einem weiteren Zimmer einer anderen Bewohnerin ein im Kasten befindlicher Safe aufgebrochen worden ist. Daraus fehlten Schmuckstücke sowie ein Sparbuch mit einem Gesamtbetrag im fünfstelligen Eurobereich. Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief negativ.

Ähnlicher Vorfall im Bezirk Oberwart

Im Zuge der Ermittlungen fand man jedoch heraus, dass sich ein ähnlicher Vorfall am späten Vormittag im Bezirk Oberwart ereignet hatte. Dabei sind drei bisher unbekannte Männer zu einem Wohnhaus gekommen, in dem ein älteres Ehepaar lebt. Ein Nachbar hat den Vorfall wahrgenommen und sich unverzüglich zum Haus begeben. In der Folge flüchteten die drei Unbekannten mit einem weißen Auto in unbekannte Richtung. Das ältere Ehepaar beschrieb zwei der Verdächtigen, die Beschreibung stimmte mit den Verdächtigen überein, die am frühen Nachmittag in besagtem Altersheim waren.