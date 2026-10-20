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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann mit einem Handy in der Hand, im Vordergrund zwei Hände mit Euroscheinen.
Weil er immer genau mitgeschrieben hat, konnte der Arbeiter beweisen, wie viel Geld ihm noch am Konto "fehlte".
Burgenland
20/10/2026
AK berichtet

Arbeiter schreibt genau mit, bekommt deshalb tausende Euro

Wie die Arbeiterkammer (AK) nun berichtet, hat ein Arbeiter aus dem Burgenland um sein verdientes Geld kämpfen müssen. Eine Sache hat ihm dabei richtig geholfen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(233 Wörter)
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Der Arbeiter war bis Mitte 2026 Vollzeit in einem Betrieb der Lebensmittelindustrie angestellt. Als das Arbeitsverhältnis dann endete, waren Lohnbestandteile aus den Jahren 2025 und 2026 aber noch ausständig und ohne vollständige Lohnabrechnungen war auch kaum nachvollziehbar, ob er korrekt bezahlt wurde. Doch der Arbeiter wusste: Auf seinem Konto fehlte Geld, Überstunden und anteilige Sonderzahlungen waren noch offen. Daher wandte er sich an die Arbeiterkammer.

Verfallsfristen blieben gewahrt

Und eine Sache heben die AK-Experten nun besonders hervor: Der Arbeiter hatte eigene und lückenlose Aufzeichnungen seiner Arbeitszeiten bei der Hand. „Zum Glück“, so AK-Bezirksstellenleiter Reinhard Jud-Mund. Und weiter: „Aufgrund der guten Dokumentation und des nachweisbaren Mailverkehrs blieben die Verfallsfristen gewahrt und nach unserer Intervention beim Dienstgeber wurden alle offenen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nachbezahlt.“

„Geschichte zeigt, wie viel eine gute Dokumentation wert ist“

Dabei ist es übrigens nicht um eine Kleinigkeit gegangen, die gefehlt hat. Insgesamt hat der Arbeitgeber nämlich schließlich rund 9.000 Euro brutto auf das Konto des Arbeiters überwiesen. Die AK fasst zusammen: „Diese Geschichte zeigt, wie viel eine gute Dokumentation wert ist.“ Man rät den Dienstnehmern außerdem, im laufenden Arbeitsverhältnis die Arbeitszeiten schriftlich festzuhalten – „mit Beginn, Ende, Pausen und Überstunden“. Zusätzlich sollte man auch Lohnzettel und wichtige E-Mails aufbewahren. „Im Fall der Fälle sind das deine Beweise“, so die Experten abschließend.

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