Schreckliche Details: Prozess um totes Baby in Nickelsdorf geht weiter

Im Fall des toten Neugeborenen, das letzten Januar am Grenzübergang Nickelsdorf entdeckt worden war, ging die Gerichtsverhandlung am Donnerstagvormittag weiter. Eine Entscheidung soll noch am Abend fallen.

Am Landesgericht Eisenstadt wurde am Donnerstag der Prozess um das tote Neugeborene fortgesetzt, das vergangenen Januar von zwei Männern in einer Tasche hinter einer Trafostation am Grenzübergang Nickelsdorf entdeckt worden war. Das Urteil gegen die fünf Angeklagten wird für den Abend erwartet. Der damals erst 17-jährigen Mutter wird Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen, während ihrer Schwester, ihrem Schwager, ihrem Bruder und ihrer Mutter Beteiligung am Mord zur Last gelegt wird. Alle Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.

Drei Polizisten berichteten als Zeugen

Einblicke in die Ermittlungen gaben am heutigen 22. Oktober 2026 drei Polizeibeamte. Nach dem Fund des toten Säuglings und blutverschmierter Kleidung am 18. Januar 2026 hinter einer Trafostation brachten Aufnahmen einer Tankstellen-Kamera die Wende: Über das Kennzeichen eines abgebildeten Kleinbusses kamen die Ermittler den fünf Beschuldigten auf die Spur.

Obduktion: Mädchen soll nach der Geburt noch einige Minuten gelebt haben

Die Tragödie trug sich laut Anklageschrift am 17. Januar 2026 zu: Die Familie befand sich in einem Kleinbus auf der Fahrt von Rumänien nach Deutschland, als bei der damals 17-Jährigen die Wehen einsetzten. Nach einem Stopp auf einem Parkplatz nahe dem Grenzübergang wurde das Kind im Bus geboren. Noch unter dem Eindruck des Geburtsvorgangs soll die junge Mutter den Säugling gewürgt und erschlagen haben. Eine Obduktion belegt, dass das gesunde Mädchen einige Minuten lebte, bevor es an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas starb, das berichtet am Donnerstag der ORF.

Blutverschmierte Matratze entsorgt

Die Auswertung des Überwachungsvideos stützt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die inzwischen 18-Jährige kurz nach 22.00 Uhr mit einer Tasche aus dem Kleinbus steigt und von ihrer Mutter zur Trafostation geleitet wird. Die übrigen Familienmitglieder sollen während der Entbindung Wache gestanden haben. Später hält das Video zudem fest, wie Beteiligte eine blutverschmierte Matratze entsorgen.

Baby sei der Angeklagten „aus der Hand gerutscht“

Die Angeklagten stellten die Ereignisse vor Gericht anders dar: Die junge Frau habe ihre Schwangerschaft verschwiegen – mutmaßlich aus Scham, da sie alleinstehend war – und das Baby unbemerkt von der Familie entbunden. Das Blut erklärte sie den Verwandten mit ihrer Periode. Die 18-Jährige bestreitet die Tötung; sie habe das Kind für tot gehalten. Die Schädelverletzungen seien entstanden, als ihr das Baby beim Ablegen hinter der Trafostation entglitt. Bei einer Verurteilung drohen der Erstangeklagten bis zu zweieinhalb Jahre Haft, ihren Verwandten zehn bis 20 Jahre oder (außer dem 20-jährigen Bruder) lebenslang. Ein weiterer im Bus gefilmter Mann konnte bislang nicht identifiziert werden.