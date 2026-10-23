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/ ©EKATERINA BOLOVTSO/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Gerichtsverhandlung.
Das Urteil ist gefallen.
Nickelsdorf
23/10/2026
Mutter muss in Haft

Totes Baby am Grenzübergang Nickelsdorf: Fünf Urteile gefällt

Am 18. Jänner dieses Jahres wurde ein totes Baby am Grenzübergang Nickelsdorf gefunden. Nun fand der Prozess statt - und endete mit einem Schuldspruch für die damals noch jugendliche Mutter.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(265 Wörter)
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Einen schrecklichen Fund haben Reisende im Jänner dieses Jahres am Grenzübergang Nickelsdorf (Burgenland) gemacht. Dort fanden sie nämlich ein totes Baby vor. Das Kind soll gewürgt und geschlagen worden sein – und schließlich ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben. Das alles soll bereits kurz nach der Geburt geschehen sein, laut Gutachten sei das Mädchen lebensfähig gewesen und hätte zumindest einige wenige Minuten auch gelebt.

Die Urteile im Überblick

Insgesamt standen nun fünf Personen deswegen vor Gericht. Darunter befand sich auch die zum Tatzeitpunkt noch 17-jährige Mutter, ihre Schwester, ihr Schwager, ihr Bruder und ihre Mutter. Die damals 17-Jährige war wegen Tötung eines Kindes bei der Geburt angeklagt, ihre vier Verwandten wegen Beteiligung an einem Mord. Während die Mutter des Babys zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, wurden die vier weiteren Angeklagten allesamt klar von den Geschworenen freigesprochen. Die Urteile sind allesamt noch nicht rechtskräftig.

Video zeigt die Szenen

Ein Video zeigte dabei die Szenen, die Familienmitglieder hätten von der Schwangerschaft eigenen Angaben zufolge nichts gewusst. Sie haben sich das viele Blut mit einer starken Regelblutung erklärt. Die nun 18-Jährige hat ebenfalls beteuert, dass sie einerseits im Auto alleine entbunden hat – und die anderen Familienmitglieder nichts mitbekommen hätten -, andererseits von einer Totgeburt ausgegangen ist. Zu den schweren Kopfverletzungen meinte sie laut Medienberichten, dass ihr das Baby aus der Hand gerutscht sei. Das würde laut eines medizinischen Sachverständigen allerdings die Verletzungen nicht hinreichend erklären.

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