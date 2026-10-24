Katze mit Rohrzange erschlagen: Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat die U-Haft gegen einen 35-Jährigen aufgehoben: Dem Mann wird vorgeworfen, seine Katze mit einer Rohrzange erschlagen zu haben. Laut Behörden liegt keine Wiederholungsgefahr mehr vor.

Dem Beschuldigten wurde im September vorgeworfen, seine Katze in Rechnitz (Bezirk Oberwart, Burgenland) getötet und danach versucht zu haben, sie mit einem Spaten zu enthaupten. Das Geschehen hielt er in Bild und Ton fest, bevor er den Tierkörper auf einem Misthaufen im Garten vergrub. Laut Polizeiangaben rechtfertigte er die Tat damit, dass die Katze ihn gekratzt habe.

Hinweise aus der Bevölkerungen überführten den Mann

Die Festnahme des Mannes und die Sicherstellung der Tatwaffe erfolgten nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Nach etwa zehn Tagen in U-Haft wurde der Verdächtige entlassen; die Ermittlungen laufen weiter. Neben weiteren Erhebungen wurde ein psychiatrisch-psychologisches Gutachten beauftragt. Über eine Anklageerhebung wird nach Vorliegen aller Ergebnisse entschieden.