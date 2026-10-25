Kontrollen in der Nacht: Polizei zieht 14 Führerscheine im Burgenland ein

Rund 850 kontrollierte Fahrzeuge, hunderte Temposünder und ein trauriger Rekordwert von 2,7 Promille im Bezirk Oberwart: Ein großangelegtes Planquadrat sorgte am Wochenende im Burgenland für Hochbetrieb bei den Einsatzkräften.

Mit einem landesweiten Planquadrat hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag für mehr Sicherheit auf den Straßen gesorgt. Zwischen Samstagnachmittag und den frühen Morgenstunden kontrollierten 76 Beamtinnen und Beamte der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden rund 850 Fahrzeuge. sowohl auf Autobahnen und Schnellstraßen als auch auf kleinen Straßen.

Ernüchternde Bilanz nach 10 Stunden

Sowohl Autobahnen und Schnellstraßen als auch kleinere Straßen wurden kontrolliert. Im Fokus der Schwerpunktaktion standen die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle: Alkohol, Drogen, Raserei und Ablenkung am Steuer. Die Bilanz der zehnstündigen Kontrollnacht fällt ernüchternd aus.

Das Ergebnis des Plandquadrates: 14 Führerscheinabnahmen: 13 Lenker waren berauscht unterwegs (neun unter Alkoholeinfluss, vier unter Drogeneinfluss). Den traurigen Spitzenwert lieferte ein 31-jähriger Autofahrer im Bezirk Oberwart mit beachtlichen 2,7 Promille . Ein weiterer Führerschein wurde wegen massiver Geschwindigkeitsüberschreitung an Ort und Stelle einkassiert.

Massenhaft Temposünder: Insgesamt blitzte es hunderte Male. Die Polizei erstattete 311 Radar-Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Abstand und Handy im Visier: Neben 210 Anzeigen wegen zu geringen Sicherheitsabstands hagelte es 178 Organstrafverfügungen und 315 sonstige Anzeigen unter anderem wegen Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung.

Insgesamt führten die Einsatzkräfte 778 Alkoholtests durch. Auf die ertappten Verkehrssünder warten nun saftige Geldstrafen und teils monatelange Führerscheinentzüge.