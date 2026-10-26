In Abflussrohr gefangen: Für Kater Toni war kein Aufwand zu groß

Dramatische Tierrettung in Neudorf: Eine Katze steckte tief in einem Wasserabflussrohr fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Für die Feuerwehr begann ein langer und kräftezehrender Einsatz.

Für die Rettung von Katze Toni aus einem Wasserabflussrohr musste in Neudorf sogar ein Bagger anrücken.

Für die Rettung von Katze Toni aus einem Wasserabflussrohr musste in Neudorf sogar ein Bagger anrücken.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, wurde die Feuerwehr Neudorf um 8.39 Uhr zu einer ungewöhnlichen Tierrettung alarmiert. Eine Katze namens Toni war in einem Wasserabflussrohr gefangen. Das Tier befand sich so tief im Rohr, dass es sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Löschfahrzeug und einem Mannschaftstransportfahrzeug an.

Bagger musste Abflussrohr freilegen

Schnell zeigte sich, dass die Rettung alles andere als einfach werden würde. Die Feuerwehr spricht von einem langen und äußerst kräftezehrenden Einsatz. Um überhaupt zur eingeschlossenen Katze gelangen zu können, musste schließlich ein Bagger angefordert werden. Mit dessen Hilfe wurde das Rohr freigelegt. Die Rettungsaktion erforderte laut Feuerwehr viel Geduld, Teamarbeit und den Einsatz aller Beteiligten.

©Feuerwehr Neudorf

Große Unterstützung aus der Nachbarschaft

Bei der aufwendigen Tierrettung konnte die Feuerwehr auf zahlreiche Helfer zählen. Die Gemeinde Neudorf stellte die benötigten Pläne zur Verfügung. Auch Nachbarn, Anrainer, die OSG sowie Thomas Schöner, der die Baggerarbeiten übernahm, unterstützten die Einsatzkräfte. In einem Facebook-Beitrag bedankt sich die Feuerwehr bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz.

„Lieber süßer Toni, alles Gute!“

Besonders berührend ist der abschließende Gruß der Feuerwehr an den tierischen Patienten: „Lieber süßer Toni, alles Gute!“ Ob und in welchem Zustand die Katze schließlich aus dem Rohr befreit werden konnte, geht aus dem veröffentlichten Einsatzbericht nicht ausdrücklich hervor. Der liebevolle Gruß lässt jedoch auf einen positiven Ausgang hoffen.