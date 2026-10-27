A4 gesperrt: Lkw kracht auf in Auto

Gestern, gegen 22.30 Uhr, kam es auf der A4 Ostautobahn im Bezirk Neusiedl am See, in Fahrtrichtung Wien, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Ein unbekanntes Fahrzeug überholte dabei den PKW eines 25-jährigen Rumäne und ordnete sich vor diesem wieder ein. Der 25-jährige Lenker musste dadurch sein Fahrzeug abrupt abbremsen. Dann geschah das Unglück.

Beim Lkw riss die Ölwanne

Ein nachfolgender 67-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und rammte das Heck des Autos vor ihm. Der Pkw des 25-Jährigen wurde durch die Wucht der Kollision auf den Pannenstreifen geschleudert. Der Lkw prallte anschließend in die Leitschiene, blieb hängen und riss sich dabei die Ölwanne auf.

Beide Lenker verletzt

Beide Lenker wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Alkohol war laut Polizei bei keinem der Beteiligten im Spiel. Die A4 musste für die Bergungsarbeiten der Feuerwehren Zurndorf, Neusiedl am See und Mönchhof rund 25 Minuten lang gesperrt werden.