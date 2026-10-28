Lkw kippt auf Baustelle um: Fahrer über Windschutzscheibe gerettet

Schwerer Unfall auf einer Baustelle in Schmiedrait (Bezirk Oberwart): Beim Abladen kippte am Dienstagnachmittag ein Lastkraftwagen plötzlich um und begrub den Fahrer in seiner Kabine.

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober 2026, auf einer Baustelle in Schmiedrait (Bezirk Oberwart, Burgenland) gekommen. Ein Lastkraftwagen stürzte während des Abladevorgangs um und blieb auf der Seite liegen. Zur Unterstützung rückten auch Einsatzkräfte aus dem benachbarten Niederösterreich an.

Unglück ereignete sich beim Entladen

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag, als das Schwerfahrzeug beim Entladen aus bislang ungeklärter Ursache ins Wanken geriet und zur Seite kippte. Der Fahrer war infolge des Überschlags zunächst in seiner Fahrerkabine eingeschlossen. Die zuerst eintreffenden Rettungskräfte handelten rasch: Über die Windschutzscheibe verschafften sie sich Zugang zum Führerhaus und befreiten den Verunglückten aus seiner Notlage.

Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle übernahm der Rettungsdienst den Weitertransport des Fahrers zur medizinischen Behandlung. Die ebenfalls zur Unterstützung alarmierte Freiwillige Feuerwehr Maltern (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt) traf kurz nach der Personenrettung am Einsatzort ein. Da sich der Verletzte bereits in der Obhut des Rettungsdienstes befand und die örtlich zuständigen Einheiten die Lage unter Kontrolle hatten, konnten die niederösterreichischen Einsatzkräfte ihren Einsatz zügig beenden, ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.