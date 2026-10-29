Sie verhinderten Schlimmeres: Ministerin Tanner ehrt zwei Soldaten

Die Soldaten Michael Kronberger und Dominik Schlosser konnten Anfang Oktober einen Brand erkennen und die Einsatzkräfte alarmieren. Ministerin Klaudia Tanner hat die beiden Soldaten nun geehrt.

In der Nacht auf den 8. Oktober brach in Pamhagen an der burgenländischen Grenze ein Brand in einem Gartenschuppen aus. Vizeleutnant Michael Kronberger und Gefreiter Dominik Schlosser bemerkten gegen Mitternacht einen Lichtschein, und beschlossen Nachschau zu halten.

Anrainer auf Gefahr aufmerksam gemacht

Die beiden Soldaten alarmierten umgehend die Feuerwehr und weckten die Bewohner der angrenzenden Häuser. Durch einen umfassenden Löschangriff der Feuerwehr Pamhagen war der Brand rasch unter Kontrolle gebracht.

Klaudia Tanner lud Soldaten zu sich ein

Diese Leistung würdigt auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), die Kronberger und Schlosser nun bei sich empfing und für ihre Verdienste auszeichnete. „Sie bewiesen wieder einmal mehr, dass unsere Soldatinnen und Soldaten stets bereit sind, unsere Bevölkerung zu schützen. Darauf können wir stolz sein!“, schreibt Tanner auf Instagram.