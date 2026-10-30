Nächtlicher Dieseldiebstahl in Riedlingsdorf: Feuerwehr verhindert Umweltschaden

In der Nacht auf den heutigen Freitag schlugen Treibstoffdiebe auf dem Parkplatz beim Sportplatz in Riedlingsdorf zu. Das unbemerkte Abzapfen von Treibstoff hatte am frühen Freitagmorgen einen Feuerwehreinsatz zur Folge.

Gegen Morgen schrillten bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingsdorf (Burgenland) die Alarmmelder. Der Grund für den Einsatz: ein gemeldeter Treibstoffaustritt auf dem Sportplatz-Parkplatz. Unmittelbar nach der Lageeinweisung durch den Einsatzleiter rückten 14 Einsatzkräfte mit dem Kleinrüstfahrzeug (KRFA-S) und dem Tanklöschfahrzeug (TLFA 3000) zur gemeldeten Adresse aus.

Spuren der nächtlichen Tat

Am Einsatzort eingetroffen, bestätigte die bereits anwesende Exekutive den Verdacht eines kriminellen Hintergrunds: Unbekannte Täter hatten offenbar im Schutz der Dunkelheit zwei dort abgestellte Lastkraftwagen ins Visier genommen und Treibstoff abgezapft. Bei einem der beiden Lkw lief in weiterer Folge Treibstoff auf den Asphalt aus.

Zügiges Eingreifen der Feuerwehr

Um eine Kontamination des Erdreichs und der Umgebung zu verhindern, banden die Florianijünger die Diesellacke mit speziellem Bindemittel und entsorgten das kontaminierte Material anschließend fachgerecht. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte wieder einrücken. Die Ermittlungen zu den Tätern hat die Polizei übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 19:05 Uhr aktualisiert