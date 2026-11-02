Labor bestätigt: Giftige Asbestbrocken vor Kindergrippe im Burgenland

Giftiger Asbestfund direkt vor den Türen der Kleinsten: Vor der städtischen Kinderkrippe in Oberwart liegen hochgradig belastete Steine offen auf dem Gehweg. Greenpeace fordert die Behörden zum sofortigen Handeln auf.

Vor der städtischen Kinderkrippe Oberwart (Burgenland) wurden erhebliche Mengen Asbest nachgewiesen: Laut aktuellem Laborbericht liegt der Anteil in den genommenen Proben bei 20 bis 50 Prozent. Sowohl die Stadtgemeinde als auch die Landesregierung wussten nach Angaben von Greenpeace bereits seit Monaten von den herumliegenden Asbestresten. Die Organisation fordert den Bürgermeister nun zu sofortigem Handeln auf: Das Areal müsse unverzüglich gesperrt und fachgerecht saniert werden; zudem sei eine lückenlose Grundreinigung der Innenräume notwendig, da eine Kontamination naheliegt. Die Krippenleitung ist bereits über die Befunde in Kenntnis gesetzt.

Asbestbrocken am Gehweg

Asbestfasern stellen eine erhebliche Gefahr für Kleinkinder dar. Auf dem Areal zwischen Kinderkrippe und Gehweg liegen kontaminierte Steine frei zugänglich. Durch das typische Spielverhalten (das Aufheben, Herumtragen und Aneinanderschlagen der Steine) werden mikroskopisch feine Fasern freigesetzt. Gelangen diese in die Atemwege, können sie schwere Lungenschäden hervorrufen. Da der Organismus Asbestfasern nicht abbauen kann, drohen oft erst nach Jahrzehnten lebensgefährliche Spätfolgen wie Asbestose oder Brustfellkrebs.

„Hier spielen seit Monaten Kleinkinder mit brüchigen Asbestbrocken – wir haben dokumentiert, dass die belasteten Steine vor Bäumen in der Wiese gesammelt wurden. Ebenso haben wir krebserregende Asbestfasern auf der hüfthohen Sockelleuchte vor der Krippe nachgewiesen. Das zeigt, dass Fasern in der Atemluft gelandet sind. Bürgermeister Georg Rosner muss das Areal umgehend sperren und rasch sanieren.“ Stefan Stadler, Sprecher des Investigativ-Teams von Greenpeace Österreich

Heftige Kritik: Behördliche Reaktionen bleiben minimal

Die Kontamination an der Kinderkrippe reiht sich laut Greenpeace in ein größeres Versäumnis ein: Schon im feuchten Winter belegten offizielle Luftmessungen vor dem Krankenhaus sowie dem Rathaus eine gravierende Asbestbelastung. Im trockenen Sommer – wenn die Faserfreisetzung besonders hoch ist – fanden keine Kontrollmessungen statt. Greenpeace zählt allein in Oberwart acht Bürgerhinweise und neun eigene Probenahmen an Verdachtsstellen. Die behördlichen Reaktionen bleiben minimal: Außer einer sanierten Fläche vor einem Hofer-Markt wurde der Schotter hinter dem Krankenhaus nur notdürftig mit Sand bedeckt. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist mittlerweile so groß, dass erste Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt den Rücken kehren.

©Greenpeace

Andere Akteure hätten richtiges Vorgehen bereits vorgemacht

Stadler verweist auf positive Beispiele und fordert ein ähnliches Vorgehen für Oberwart: Die Handelskette Hofer habe den belasteten Schotter vor Ort unverzüglich sichern und fachgerecht entsorgen lassen, und auch die Gemeinde Bad Tatzmannsdorf habe nach entsprechenden Hinweisen umgehend reagiert. Nun seien der Bürgermeister und die burgenländische Landesregierung in der Pflicht. Stadler verlangt von ihnen rasche Sanierungsmaßnahmen sowie eine lückenlose behördliche Erhebung aller kontaminierten Flächen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2026 um 07:20 Uhr aktualisiert