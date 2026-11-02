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/ ©FF Rudersdorf-Ort
auf dem bild von 5min.at sieht man ein feuerwehrauto.
Das Auto hat bisher gut als Mannschaftsfahrzeug gedient.
Rudersdorf
02/11/2026
Seltene Gelegenheit

Kleinbus mit Geschichte: „FF Rudersdorf-Ort“ verkauft Feuerwehrauto

Ein Feuerwehr-Sprinter in Topform sucht neue Aufgaben! Lange Zeit hat er das burgenländische Feuerwehr-Team zuverlässig zu ihren Einsätzen gebracht - nun steht er zum Verkauf.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(178 Wörter)
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Die Freiwillige Feuerwehr Rudersdorf-Ort (Burgenland) gibt ihr bisheriges Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) ab: Zum Verkauf steht ein gepflegter Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI mit hochwertigem Ausbau. Aufgrund der geringen Gesamtlaufleistung und der robusten Bauweise würde sich das Fahrzeug auch für andere Wehren, Vereine, Organisationen oder für den individuellen Umbau eignen- zum Beispiel als Basisfahrzeug für Camper oder Servicefahrzeuge.

Darf mit normalem B-Führerschein gefahren werden

Der 9-Sitzer wurde im April 2003 erstzugelassen und zeichnet sich laut Feuerwehr vor allem durch seine ausgesprochen geringe Laufleistung von lediglich rund 63.000 Kilometern aus. Aktuell wird der Kleinbus noch bewegt. Angetrieben wird der Transporter von einem durchzugsstarken 2,7-Liter-Fünfzylinder-Dieselmotor mit 156 PS (115 kW) und Schaltgetriebe. Dank des zulässigen Gesamtgewichts von 3.500 kg darf er mit dem normalen B-Führerschein gefahren werden.

Mehr Infos direkt bei der Feuerwehr Rudersdorf

Das Fahrzeug ist angemeldet, verfügt über eine aufrechte §57a-Überprüfung („Pickerl“) und alle Fahrzeugpapiere sind vollständig vorhanden. Bei Interesse an einer Besichtigung oder näheren Auskünften steht das Kommando der FF Rudersdorf-Ort gerne zur Verfügung.

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