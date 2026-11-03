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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Paolese-stock.adobe.com
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten und einen Einbrecherschatten.
Die Täter zerschnitten drei Stahlblechgitter und schlugen anschließend ein Fenster zum Verkaufsraum ein.
Bezirk Mattersburg
03/11/2026
Durch Schutzgitter

Einbruch in Waffengeschäft: Täter erbeuten teure Spezialausrüstung

In der Nacht auf Montag haben bislang unbekannte Täter einen gezielten Einbruch in ein Waffengeschäft im Bezirk Mattersburg (Burgenland) verübt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)
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Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor und erbeuteten hochwertige Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte sowie Zubehör im mutmaßlich hohen Wert. Der Vorfall ereignete sich am 2. November 2026 gegen 01.20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennten die Einbrecher zunächst drei verzinkte Schutzgitter aus Stahlblech, bevor sie ein Fenster zum Verkaufsraum einschlugen. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie in das Innere des Geschäfts.

Schadenshöhe dürfte beträchtlich sein

Dort hebelten der oder die Täter mit einer Eisenstange vier versperrte Schauvitrinen auf. Sie entwendeten gezielt hochpreisige Ausrüstungsgegenstände, darunter mehrere Schalldämpfer, moderne Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest, dürfte jedoch beträchtlich sein. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert; die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Mögliche Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Geschäfts gemacht haben, werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

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