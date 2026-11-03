Einbruch in Waffengeschäft: Täter erbeuten teure Spezialausrüstung

Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor und erbeuteten hochwertige Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte sowie Zubehör im mutmaßlich hohen Wert. Der Vorfall ereignete sich am 2. November 2026 gegen 01.20 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennten die Einbrecher zunächst drei verzinkte Schutzgitter aus Stahlblech, bevor sie ein Fenster zum Verkaufsraum einschlugen. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie in das Innere des Geschäfts.

Schadenshöhe dürfte beträchtlich sein

Dort hebelten der oder die Täter mit einer Eisenstange vier versperrte Schauvitrinen auf. Sie entwendeten gezielt hochpreisige Ausrüstungsgegenstände, darunter mehrere Schalldämpfer, moderne Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest, dürfte jedoch beträchtlich sein. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert; die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Mögliche Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Nahbereich des Geschäfts gemacht haben, werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.