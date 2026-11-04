Auffahrunfall auf der S4: Pkw geht in Flammen auf

Heftiger Auffahrunfall auf der S4 im Burgenland: Ein Pkw krachte gegen einen Omnibus und geriet anschließend in Brand. Die Lenkerin des Autos wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf dem Weg Richtung Wiener Neustadt kam es gestern, am 3. November, zu einem schweren Auffahrunfall. Die 52-jährige Omnibusfahrerin bemerkte während der Abfahrt Bad Sauerbrunn auf der S4 einen starken Stoß von hinten. Als sie nach hinten blickte, konnte sie den Rauch aufsteigen sehen und stieg sofort aus.

Feuerwehr löscht brennendes Fahrzeug

Nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatte, stellte sie fest, dass ein PKW in das Heck des Busses gefahren war, und plötzlich zu brennen begonnen hatte. Die alarmierte Feuerwehr konnte das unter Vollbrand stehende Auto löschen und mithilfe des Rettungsdienstes wurde die Lenkerin des PKWs ins nächste Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt wurde, ist derzeit unklar.