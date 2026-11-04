54-Jähriger will „Schutz-App“ installieren: Ist fünfstelligen Betrag los

Teurer Klick auf WhatsApp: Mit einem vorgetäuschten Sicherheitsanruf haben Betrüger einen 54-jährigen Österreicher um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Die Täter brachten ihn dazu, eine manipulierte Banking-App zu laden.

Ein 54-jähriger Österreicher ist Opfer einer raffinierten Betrugsmasche geworden und verlor dabei einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Der Mann erstattete Anzeige wegen schweren Betrugs, nachdem Cyberkriminelle über eine manipulierte App Zugriff auf sein Online-Banking erlangt hatten.

Der Vorfall begann mit einem Anruf von einer unbekannten Rufnummer

Eine Anruferin gab sich als Bankmitarbeiterin aus und behauptete, im System liege eine verdächtige Auslandsüberweisung im hohen vierstelligen Bereich vor, die der 54-Jährige freigeben müsse. Als der Mann dies entschieden ablehnte, da er keinen solchen Auftrag erteilt hatte, nutzte die Täterin die Verunsicherung geschickt aus: Sie spielte vor, gemeinsam mit ihm gegen die angebliche Betrugsmasche vorgehen zu wollen, und sandte ihm via WhatsApp einen Link zur Installation einer Schutz-App.

Opfer installierte „Schutz-App“: Täter übernahmen Kontrolle

Nachdem das Opfer die Software auf seinem Smartphone installiert hatte, übernahmen die Täter unbemerkt die Kontrolle. Als der Mann am Folgetag seine Bankfiliale aufsuchte, folgte das böse Erwachen: Es lagen zwei Überweisungsbestätigungen im fünfstelligen Bereich vor, die er nie in Auftrag gegeben hatte. Zudem hatten die Kriminellen eigenmächtig eine zusätzliche Debitkarte auf seinen Namen angefordert. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.