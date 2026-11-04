Überhitzte Holzheizung löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem gemeldeten Kellerbrand wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesfleck am Sonntagmittag, dem 1. November 2026, gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellten die Feuerwehrleute eine massive Hitzeentwicklung im Heizraum fest. Eine mit Holz befeuerte Heizanlage war außer Kontrolle geraten. Um ein Übergreifen der Hitze auf das Gebäude zu verhindern und die Lage zu entschärfen, mussten Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz direkt zur Brennkammer vordringen. Das brennende Holz wurde schrittweise und kontrolliert aus dem Ofen geräumt, um die Temperatur rasch zu senken.

Atemschutztrupps bereitgestellt

Aufgrund der Belastung und der Notwendigkeit von ausreichend Atemschutzträgern forderte die Einsatzleitung die Feuerwehr Pinkafeld zur Unterstützung nach. Die nachalarmierten Kameraden stellten an der Einsatzstelle umgehend zwei Atemschutzreservetrupps für den Notfall bereit. Dank des schnellen Eingreifens konnte die Heizanlage gekühlt und ein Ausbruch eines Vollbrandes erfolgreich verhindert werden. Nach rund einer Stunde war die Gefahr gebannt, und die eingesetzten Wehren konnten wieder einrücken sowie die Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.