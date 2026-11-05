Brand-Alarm mitten in der Nacht: 76 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag riss die Sirene die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberpullendorf aus dem Schlaf: Die Landessicherheitszentrale Burgenland meldete abermals einen Brand auf dem Betriebsgelände der UDB.

Die Serie an Bränden auf dem Areal des Umweltdienstes Burgenland (UDB) reißt nicht ab: In der Nacht auf Donnerstag schrillten im Bezirk Oberpullendorf erneut die Sirenen. Um 01.14 Uhr alarmierte die Landessicherheitszentrale Burgenland die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brandeinsatz auf dem Betriebsgelände. Die Stadtfeuerwehr Oberpullendorf rückte unmittelbar nach dem Alarm mit einem Kommandofahrzeug, zwei Tanklöschfahrzeugen sowie einer Drehleiter zum Brandort aus. Aufgrund des Ausmaßes wurden im weiteren Verlauf sechs weitere Wehren nachalarmiert: Die Feuerwehren Steinberg, Unterpullendorf, Draßmarkt, Neutal, Dörfl und Stoob eilten zur Verstärkung herbei.

Umfassender Löschangriff in den Nachtstunden

Vor Ort starteten die Einsatzkräfte einen großangelegten Löschangriff über mehrere C-Rohre sowie Wasserwerfer, um das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Nach knapp dreieinhalb Stunden intensiver Arbeit konnte um 04.49 Uhr schließlich offiziell „Brand aus“ gemeldet werden. Insgesamt standen sieben Wehren mit 15 Fahrzeugen und 76 Feuerwehrleuten im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Polizei sowie dem Roten Kreuz, das die Einsatzkräfte während der kräfteraubenden Löscharbeiten mitten in der Nacht mit warmem Tee und Verpflegung versorgte.

Brandursache noch nicht bekannt

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Seitens der Einsatzleitung wurde die reibungslose und professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen hervorgehoben. Bereits Mitte und Ende Oktober hatte es bereits ähnliche Brandvorfälle gegeben.