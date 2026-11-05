Brand in Installateur-Betrieb: Feuerwehren stundenlang gefordert, Siedlung evakuiert

Am 3. November standen seit den frühen Morgenstunden mehrere Feuerwehren bei einem Großbrand in einem Pamaer Installateurbetrieb im Einsatz. Zum Schutz der Anrainer wurde eine unmittelbar benachbarte Reihenhaussiedlung evakuiert.

Ein großflächiger Gebäudebrand in einem Installateurbetrieb in Pama (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) löste am Montag, dem 3. November, einen stundenlangen Großeinsatz für mehrere Feuerwehren der Region aus. Gegen 08.38 Uhr schrillten die Sirenen zur Alarmstufe B3 – mit dem ausdrücklichen Hinweis auf den erhöhten Bedarf an Atemschutzgeräteträgern (ATS). Bereits bei der Anfahrt war laut der Freiwilligen Feuerwehr Prellenkirchen die starke Rauchentwicklung über dem Einsatzgebiet wahrnehmbar. Umgehend nach dem Eintreffen formierten sich die Einsatzkräfte, um die örtliche Feuerwehr bei den komplexen Löscharbeiten und Sicherungsmaßnahmen zu unterstützen.

Messungen und Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz

Zwei Atemschutztrupps übernahmen direkt vor Ort Schlüsselaufgaben: Neben den aktiven Ablösch- und Nachlöscharbeiten mit mehreren C-Rohren lag das Hauptaugenmerk auf dem Schutz unmittelbar angrenzender Wohnobjekte. Mittels moderner Mehrgasmessgeräte wurden diese Gebäude systematisch kontrolliert und auf gefährliche Rauchgaskonzentrationen freigemessen, um eine Gefährdung weiterer Bewohner sicher auszuschließen.

Langwierige Nachlöscharbeiten

Durch das Zusammenspiel der alarmierten Wehren konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten zur Beseitigung aller Glutnester gestalteten sich jedoch zeitintensiv. Nach über sechs Stunden schweißtreibendem Einsatz mit dem Rüstlöschfahrzeug (RLFA) konnte die Mannschaft gegen 15.00 Uhr wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft wiederherstellen.

Wegen Brand-Nähe: Schulen blieben geschlossen

Wegen der Brandnähe bleiben Schule und Kindergarten laut Bürgermeister Manfred Bugnyar am Folgetag geschlossen. Das berichtet die „Burgenländische Volkszeitung BVZ“. Eine angrenzende Reihenhaussiedlung wurde evakuiert, Polizei und Rettung brachten 19 Personen unverletzt in Sicherheit. Die vorübergehend gesperrte Ortsdurchfahrt wurde nach Brand-Aus wieder freigegeben. Die Ursache wird aktuell von der Polizei ermittelt.