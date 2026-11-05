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/ ©Montage: Canva/Freiwillige Feuerwehr Unterwart
auf dem bild von 5min.at sieht man einen wassereintritt in ein gebäude.
Durch schnelles Abpumpen konnten größere Schäden an Waren und Gebäude verhindert werden.
Unterwart
05/11/2026
Überflutung

Gewerbebetrieb unter Wasser: Feuerwehr im Pump-Einsatz

Zu einem technischen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Unterwart (Bezirk Oberwart, Burgenland) heute Morgen in das örtliche Industriegebiet gerufen worden. In einem Betriebsgebäude war es zu einer akuten Überflutung gekommen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)
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Aus bislang ungeklärter Ursache drangen erhebliche Wassermengen in einen Lagerraum des Unternehmens ein. Zudem füllte sich ein angrenzender Lichtschacht rasch mit Wasser, was ein Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich machte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterwart sicherten die betroffenen Bereiche ab und leiteten unmittelbar Auspumparbeiten ein.

Größerer Sachschaden konnte verhindert werden

Mithilfe von technischem Gerät gelang es, das eingedrungene Wasser zügig abzupumpen und größere Sachschäden an gelagerten Waren sowie der Bausubstanz zu verhindern. Nach erfolgreichem Abschluss der Trockenlegungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden und wieder in das Feuerwehrhaus einrücken. Die genaue Ursache für den Wassereintritt ist derzeit noch Gegenstand von Abklärungen durch das Unternehmen.

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