Gewerbebetrieb unter Wasser: Feuerwehr im Pump-Einsatz

Zu einem technischen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Unterwart (Bezirk Oberwart, Burgenland) heute Morgen in das örtliche Industriegebiet gerufen worden. In einem Betriebsgebäude war es zu einer akuten Überflutung gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache drangen erhebliche Wassermengen in einen Lagerraum des Unternehmens ein. Zudem füllte sich ein angrenzender Lichtschacht rasch mit Wasser, was ein Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich machte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterwart sicherten die betroffenen Bereiche ab und leiteten unmittelbar Auspumparbeiten ein.

Größerer Sachschaden konnte verhindert werden

Mithilfe von technischem Gerät gelang es, das eingedrungene Wasser zügig abzupumpen und größere Sachschäden an gelagerten Waren sowie der Bausubstanz zu verhindern. Nach erfolgreichem Abschluss der Trockenlegungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden und wieder in das Feuerwehrhaus einrücken. Die genaue Ursache für den Wassereintritt ist derzeit noch Gegenstand von Abklärungen durch das Unternehmen.