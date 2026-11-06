Drei Jahre lang „falschem“ Finanzberater vertraut: Mann verliert fünfstellige Summe an Betrüger

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Oberpullendorf wurde Opfer eines Internet-Anlagebetrugs. Über Jahre hinweg überwies er Geld an einen vermeintlichen Finanzberater.

Was als vermeintlich lukrative Geldanlage begann, endete für einen 54-jährigen Österreicher mit einem erheblichen finanziellen Verlust. Der Mann wurde laut Polizei Opfer eines Internet-Anlagebetrugs und überwies über mehrere Jahre hinweg Geld an einen angeblichen Anlageberater. Insgesamt verlor er eine Summe im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

30 Überweisungen in drei Jahren

Begonnen hatte alles im Jahr 2023. Damals stieß der 54-Jährige auf eine Internetseite und kam darüber mit einem bislang unbekannten Mann in Kontakt, der sich als Anlageberater ausgab. In den folgenden Jahren überwies das Opfer immer wieder Geld auf unterschiedliche Konten in Deutschland, der Schweiz und England. Der Kontakt zu dem vermeintlichen Finanzexperten erfolgte ausschließlich über WhatsApp-Nachrichten und Telefonate. Bis zum Jahr 2026 kamen so insgesamt 30 Überweisungen zusammen. Der finanzielle Schaden liegt laut Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Statt Gewinn gab es die nächste Geldforderung

Als der 54-Jährige schließlich einen Teil seiner vermeintlichen Gewinne ausbezahlt bekommen wollte, folgte die nächste Forderung. Der angebliche Anlageberater erklärte ihm, dass dafür zunächst eine weitere Einzahlung notwendig sei. Der Mann überwies erneut Geld. Doch die versprochene Auszahlung blieb aus. Auch danach erhielt er keinen seiner angeblichen Gewinne. Schließlich wandte er sich an die Polizei und erstattete Anzeige.

Polizei warnt vor falschen Anlageberatern

Der Fall zeigt eine typische Masche beim Internet-Anlagebetrug: Betrüger locken mit vermeintlich hohen Gewinnen und versuchen, ihre Opfer zu immer weiteren Einzahlungen zu bewegen. Besonders vorsichtig sollte man werden, wenn angebliche Finanzberater ausschließlich über Messenger-Dienste kommunizieren, unrealistische Renditen versprechen oder zusätzliche Zahlungen verlangen, bevor ein Gewinn ausbezahlt werden kann.