Datencenter Nickelsdorf: Burgenland plant KI-Campus

Im Burgenland (Nickelsdorf) soll ein Datencenter-Campus mit bis zu 500 Megawatt Leistung entstehen. Versorgt durch eigenem Ökostrom. Das Land verhandelt bereits mit Investoren.

Rechenzentren gelten als Stromfresser und Wasserschlucker. Das Burgenland will in Nickelsdorf zeigen, dass es auch anders geht.

Rechenzentren gelten als Stromfresser und Wasserschlucker. Das Burgenland will in Nickelsdorf zeigen, dass es auch anders geht.

Datencenter stecken hinter fast allem, was wir digital erledigen: vom Bezahlen mit der Bankomatkarte über Cloud-Dienste bis zu Anfragen an künstliche Intelligenz (KI). „Das Burgenland soll nicht nur energieunabhängig werden, sondern auch datensouverän“, sagt Stephan Sharma, Chef der Burgenland Energie. Gemeint ist: Sensible Daten wie Landes-, Gesundheits- und Energiedaten sollen im Land gespeichert werden.

Was in Nickelsdorf geplant ist

Der Campus soll entlang der Autobahn in Nickelsdorf (Neusiedl am See / Burgenland) entstehen, nahe dem Umspannwerk Zurndorf und einem Logistikzentrum. Die Wirtschaftsagentur Burgenland hat dort ohnehin einen Wirtschaftspark vorgesehen. Eine strategische Umweltprüfung und eine Naturverträglichkeitsprüfung sind laut Land bereits positiv abgeschlossen. Rund um das Rechenzentrum sollen sich weitere Firmen aus KI, IT, Datensicherheit und Gesundheit sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen ansiedeln.

Abwärme statt Gas, Batterien statt Diesel

Im Unterschied zu den „grauen Datencentern“ rund um das Burgenland soll in Nickelsdorf ein grünes entstehen, verspricht Sharma. Konkret plant das Land:

Strom aus eigenen Wind-, Photovoltaik- und Speicheranlagen, die über eine eigene Leitung angeschlossen sind – ohne Konkurrenz zu Haushalten und Betrieben.

Kühlung in einem geschlossenen Wasserkreislauf. Er soll nur 0,02 Prozent des burgenländischen Wasserverbrauchs brauchen. Die Kriterien des Landes erlauben bis zu 0,05 Prozent.

Batterien statt Dieselaggregaten als Notstrom bei Ausfällen – ohne Lärm und Abgase.

Die Abwärme der Server soll Haushalte in Nickelsdorf und die Landwirtschaft heizen, etwa Gewächshäuser.

Warum die Netzkosten sinken sollen

Profitieren sollen laut Burgenland Energie alle Burgenländerinnen und Burgenländer: Das Stromnetz im Land hat vergleichsweise wenige Verbraucher. Kommt ein großer Abnehmer wie das Datencenter dazu, verteilen sich die Netzkosten auf mehr Schultern. Weil der Campus seinen Strom über eine eigene Leitung bekommt, sei auch kein teurer Netzausbau nötig.

Jobs und Einnahmen: Zahlen fehlen noch

„Wir sehen in diesem Projekt eine große Chance für das Burgenland“, sagt Hana Dellemann, Sprecherin der Geschäftsführung der Landesholding Burgenland. Das Land will mit seinem Grundstück jedes Jahr Geld verdienen, die Gemeinde Nickelsdorf mit Abgaben wie der Kommunalsteuer. Aus internationalen Studien, etwa von KPMG für Irland und von ECO Austria für Österreich, leitet das Land außerdem neue Arbeitsplätze und Firmenansiedlungen ab. Wie viele Jobs in Nickelsdorf entstehen, wie viel investiert wird und wann gebaut werden soll, sagt das Land allerdings noch nicht. Auch ein Investor ist noch nicht fix.

KI-Pilot läuft bereits

Ganz neu ist das Thema nicht: Seit Ende Oktober 2025 läuft in Zurndorf ein Pilot-Rechenzentrum. Dort testet das Land unter anderem, wie KI Ärzte beim Erkennen von Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs unterstützen, Strompreise vorhersagen und Amtsdokumente automatisch auswerten kann.