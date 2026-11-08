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/ ©BFKDO Güssing
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr.
Drei Feuerwehren bekämpften den Brand in der Werkstatt.
Güssing
08/11/2026
Brand gelöscht

Flammen in Werkstatt: Zwei Personen verletzt

Am Sonntag kam es in Neusiedl bei Güssing zu einem Brand in einer Werkstätte. Eine erwachsene Person und ein Kind wurden dabei verletzt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Um halb 12 heulten bei den Freiwilligen Feuerwehren Neusiedl bei Güssing und Rehgraben die Sirenen. Zunächst war der Brand eines Schuppens gemeldet, beim Eintreffen stellte sich heraus, dass das Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen war.

Das Bild auf 5min.at zeigt Atemschutzträger der Feuerwehr.
©BFKDO Güssing
Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutz aus.

Feuerwehren gingen mit Atemschutz in das Gebäude

Da das Gebäude direkt an ein Wohnhaus angrenzte, galt es die Brandausbreitung zu verhindern. Daher wurde die Feuerwehr Kukmirn nachalarmiert. Zwei Atemschutztrupps wurden in das Gebäude geschickt, und die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden. Ein dritter Atemschutztrupp übernahm die Nachlöscharbeiten. Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden bei dem Brand leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

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