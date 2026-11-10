Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©adobestock.com
Postfiliale in Neufeld überfallen: Großfahndung im Burgenland
Die Fahndung nach dem Geflüchteten läuft.
Neufeld
10/11/2026
Großfahndung

Postfiliale in Neufeld überfallen: Großfahndung im Burgenland

Ein Unbekannter hat Dienstagfrüh die Postfiliale in Neufeld an der Leitha (Eisenstadt-Umgebung / Burgenland) überfallen. Er bedrohte die Angestellten und flüchtete. Die Polizei sucht mit vielen Beamten nach ihm.

von Sabine Rath Profilbild-Sabine Rath-Redakteurin-Österreich
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Laut ORF-Bericht betrat der Mann am Dienstag in der Früh die Postfiliale und verlangte Geld. Er bedrohte die Angestellten dabei mit einem Gegenstand, der wie eine Waffe aussah. Ob er tatsächlich Geld erbeutet hat und wie viel, ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Nach dem Überfall flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei löste sofort eine Alarmfahndung aus, also eine Großfahndung, bei der rasch möglichst viele Streifen in der Umgebung nach dem Täter suchen. Im ganzen Bezirk Eisenstadt-Umgebung ist ein Großaufgebot an Beamten unterwegs. Wie der Mann aussieht, hat die Polizei bisher nicht bekanntgegeben.

#Update: Ein Tatverdächtiger wurde in Siegendorf festgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2026 um 10:33 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at