„Dunkler Fleck“: Riesenspinne stattet Österreichern doppelten Besuch ab
Die Südrussische Tarantel ist seit September im Nordosten Österreichs wieder besonders häufig zu sehen. So etwa auch in Parndorf (Burgenland), wo an einem Haus gleich zwei Prachtexemplare binnen eines Monats waren.
Die Südrussische Tarantel ist bereits seit einigen Jahren vor allem im Nordosten Österreichs zu Hause. Kaum bis gar nicht wagt sie sich auch etwas aus ihrer Komfortzone heraus, wie etwa die erste Sichtung in der Steiermark aus dem Jahr 2024 zeigt, über die wir zuerst berichtet haben: Spinnen-Alarm: Südrussische Tarantel erstmals in der Steiermark gesichtet. In diesem Jahr ist sie den Österreichern generell recht häufig vor die Kamera gelaufen, wie eine Statistik des Naturschutzbundes zeigt. Dort wurden nämlich bisher über 200 Sichtungen der Südrussischen und der Schwarzbäuchigen Tarantel gemeldet: Tarantel-Alarm: Über 200 neue Sichtungen in Österreich gemeldet.
Die Südrussische und Schwarzbäuchige Tarantel im Überblick:
Südrussische Tarantel:
- Körperlänge von bis zu vier Zentimetern
- größte Spinne Mitteleuropas
- warme, sandige Lebensräume mit spärlicher Vegetation
- häufig an Gewässerufern anzutreffen
- Vorkommen in Österreich: von der ungarischen Grenze im Burgenland über Wien bis zur tschechischen Grenze im niederösterreichischen Weinviertel
Schwarzbäuchige Tarantel:
- Körperlänge von bis zu zweieinhalb Zentimetern
- bevorzugt warme, trockene Regionen
- lebt auf vegetationsarmen Flächen mit sandigen oder steinigen Böden
- nördliche Verbreitungsgrenze ist im Süden Österreichs
- hierzulande im Burgenland, der Steiermark und in Kärnten zu finden
Hast du Angst vor Spinnen?
Burgenländer finden Südrussische Tarantel an Hauswand
Während in Kärnten und der Steiermark etwa nur die Schwarzbäuchige Tarantel gefunden wurde, war es in Wien und in Niederösterreich nur die Südrussische, die den Weg vor die Kamera der Österreicher gefunden hat. Im Burgenland dagegen sind beide Spinnenarten mittlerweile verbreitet. Einer Burgenländerin und ihrem Mann ist die Südrussische Tarantel dabei gleich zwei Mal begegnet, wie sie nun gegenüber 5 Minuten erklärt. Erstmals war das am 5. Oktober auf der Hauswand in Parndorf (Bezirk Neusiedl) der Fall. Sie selbst sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen, ihr Mann hätte beim Einparken aber „einen dunklen Fleck an unserer Hauswand“ entdeckt. „Sowas hatten wir noch nicht bei uns“, erzählt sie weiter.
Südrussische Tarantel stattet zweiten Besuch ab
Sie selbst würde sich vor Spinnen zwar ekeln, dennoch fand sie die Fotos, die ihr ihr Mann geschickt hat faszinierend. „Mein Mann fand es auch großartig, dass wir das zu Hause an unserer Hauswand sehen durften.“ Doch auch die Burgenländerin selbst kam schließlich noch zum Vergnügen, eine Südrussische Tarantel zu sehen. Am 8. November wiederholte sich nämlich das Schauspiel – neuerlich an der eigenen Hauswand. „Echt cool“, so die Aussage der Frau gegenüber 5 Minuten abschließend.
Warum die Südrussische Tarantel aktuell besonders häufig zu sehen ist
Warum aber sind die beiden großen Spinnenarten aktuell derart häufig in den gewissen Regionen Österreichs zu sehen? Darauf hat der Naturschutzbund eine Antwort: „Im Herbst kann man die beiden Spinnenarten besonders häufig beobachten, da sich die Tiere einen warmen Platz suchen, um zu überwintern, und sich dabei oft auch in Wohnungen, Häuser oder Garagen verirren.“ Sollte man eines der Exemplare nun bei sich entdecken, bitten die Experten darum, Fotos aus möglichst vielen Winkeln zu machen und diese dann über die Onlineplattform naturbeobachtung.at oder die gleichnamige App zu melden. Ist die Spinne ins Haus gelangt, empfiehlt Expertin Carolina Trcka-Rojas im Gespräch mit 5 Minuten, sie möglichst weiter weg zu bringen, da sie sich den Weg ins Haus merken.