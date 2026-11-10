„Dunkler Fleck“: Riesenspinne stattet Österreichern doppelten Besuch ab

Die Südrussische Tarantel ist seit September im Nordosten Österreichs wieder besonders häufig zu sehen. So etwa auch in Parndorf (Burgenland), wo an einem Haus gleich zwei Prachtexemplare binnen eines Monats waren.

Die Südrussische Tarantel ist bereits seit einigen Jahren vor allem im Nordosten Österreichs zu Hause. Kaum bis gar nicht wagt sie sich auch etwas aus ihrer Komfortzone heraus, wie etwa die erste Sichtung in der Steiermark aus dem Jahr 2024 zeigt, über die wir zuerst berichtet haben: Spinnen-Alarm: Südrussische Tarantel erstmals in der Steiermark gesichtet. In diesem Jahr ist sie den Österreichern generell recht häufig vor die Kamera gelaufen, wie eine Statistik des Naturschutzbundes zeigt. Dort wurden nämlich bisher über 200 Sichtungen der Südrussischen und der Schwarzbäuchigen Tarantel gemeldet: Tarantel-Alarm: Über 200 neue Sichtungen in Österreich gemeldet.

Die Südrussische und Schwarzbäuchige Tarantel im Überblick: Südrussische Tarantel: Körperlänge von bis zu vier Zentimetern

größte Spinne Mitteleuropas

warme, sandige Lebensräume mit spärlicher Vegetation

häufig an Gewässerufern anzutreffen

Vorkommen in Österreich: von der ungarischen Grenze im Burgenland über Wien bis zur tschechischen Grenze im niederösterreichischen Weinviertel Schwarzbäuchige Tarantel: Körperlänge von bis zu zweieinhalb Zentimetern

bevorzugt warme, trockene Regionen

lebt auf vegetationsarmen Flächen mit sandigen oder steinigen Böden

nördliche Verbreitungsgrenze ist im Süden Österreichs

hierzulande im Burgenland, der Steiermark und in Kärnten zu finden

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Burgenländer finden Südrussische Tarantel an Hauswand

Während in Kärnten und der Steiermark etwa nur die Schwarzbäuchige Tarantel gefunden wurde, war es in Wien und in Niederösterreich nur die Südrussische, die den Weg vor die Kamera der Österreicher gefunden hat. Im Burgenland dagegen sind beide Spinnenarten mittlerweile verbreitet. Einer Burgenländerin und ihrem Mann ist die Südrussische Tarantel dabei gleich zwei Mal begegnet, wie sie nun gegenüber 5 Minuten erklärt. Erstmals war das am 5. Oktober auf der Hauswand in Parndorf (Bezirk Neusiedl) der Fall. Sie selbst sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen, ihr Mann hätte beim Einparken aber „einen dunklen Fleck an unserer Hauswand“ entdeckt. „Sowas hatten wir noch nicht bei uns“, erzählt sie weiter.

©Roman und Daniela Bresich Erstmals haben die Burgenländer die Südrussische Tarantel am 5. Oktober auf der Hauswand gehabt.

Südrussische Tarantel stattet zweiten Besuch ab

Sie selbst würde sich vor Spinnen zwar ekeln, dennoch fand sie die Fotos, die ihr ihr Mann geschickt hat faszinierend. „Mein Mann fand es auch großartig, dass wir das zu Hause an unserer Hauswand sehen durften.“ Doch auch die Burgenländerin selbst kam schließlich noch zum Vergnügen, eine Südrussische Tarantel zu sehen. Am 8. November wiederholte sich nämlich das Schauspiel – neuerlich an der eigenen Hauswand. „Echt cool“, so die Aussage der Frau gegenüber 5 Minuten abschließend.

©Roman und Daniela Bresich Den zweiten Besuch hat eine Südrussische Tarantel ihnen am 8. Novembfer abgestattet.

Warum die Südrussische Tarantel aktuell besonders häufig zu sehen ist

Warum aber sind die beiden großen Spinnenarten aktuell derart häufig in den gewissen Regionen Österreichs zu sehen? Darauf hat der Naturschutzbund eine Antwort: „Im Herbst kann man die beiden Spinnenarten besonders häufig beobachten, da sich die Tiere einen warmen Platz suchen, um zu überwintern, und sich dabei oft auch in Wohnungen, Häuser oder Garagen verirren.“ Sollte man eines der Exemplare nun bei sich entdecken, bitten die Experten darum, Fotos aus möglichst vielen Winkeln zu machen und diese dann über die Onlineplattform naturbeobachtung.at oder die gleichnamige App zu melden. Ist die Spinne ins Haus gelangt, empfiehlt Expertin Carolina Trcka-Rojas im Gespräch mit 5 Minuten, sie möglichst weiter weg zu bringen, da sie sich den Weg ins Haus merken.