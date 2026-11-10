200 Bootsgaragen zerstört: Neue Erkenntnisse nach Großbrand in Rust

Knapp einen Monat nach dem verheerenden Großbrand in der Ruster Bucht gibt es neue Erkenntnisse. Rund 200 Bootsgaragen wurden zerstört. Nun äußert sich die Polizei erstmals zu einem möglichen Fremdverschulden.

Der verheerende Großbrand in der Ruster Bucht im Burgenland beschäftigt die Ermittler weiterhin. In der Nacht auf den 15. Oktober waren rund 200 Bootsgaragen den Flammen zum Opfer gefallen. Etwa 300 Feuerwehrleute standen damals stundenlang im Einsatz. Knapp einen Monat später gibt es nun erste Erkenntnisse zur möglichen Brandursache. Wie der ORF Burgenland berichtet, geht die Polizei derzeit davon aus, dass sehr wahrscheinlich kein Fremdverschulden vorliegt.

Polizei gibt erste Einschätzung ab

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen allerdings weiter. Vor allem die Größe des betroffenen Areals sowie zahlreiche Gefahrenquellen erschweren die Untersuchungen. Polizeisprecher Ludwig Goldenitsch erklärte gegenüber dem ORF Burgenland, dass der Brandherd nach wie vor untersucht werde. „Man kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es kein Fremdverschulden war“, so Goldenitsch. Wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden, ist derzeit noch unklar.

Aufräumarbeiten müssen warten

Solange die Polizei das Gelände nicht freigegeben hat, können die eigentlichen Aufräumarbeiten noch nicht beginnen. Im Hintergrund laufen laut Harald Weiss von der Ruster-Seebad-Betriebs-GesmbH aber bereits die Vorbereitungen. Auch das verbrannte Holz, das derzeit noch im Wasser schwimmt, wurde bislang nicht entfernt. Der Grund: Laut Weiss könne es Schadstoffe aufnehmen und damit eine filternde Wirkung haben. In Abstimmung mit Sachverständigen des Landes soll das Holz vorerst im Wasser bleiben. Mit der Entfernung könnte bereits in der kommenden Woche begonnen werden.

Erste Ergebnisse der Wasserproben liegen vor

Nach dem Großbrand stellt sich auch die Frage, wie stark das Wasser in der Ruster Bucht belastet wurde. Dazu wurden Proben rund um das betroffene Areal entnommen. Erste Ergebnisse geben Anlass zur Erleichterung: Laut Weiss wurden bei den bisherigen Untersuchungen keine Grenzwerte überschritten. Die Stadt Rust hofft nun, die Aufräumarbeiten bis Ende Jänner abschließen zu können. Wie das Areal danach genutzt werden soll, steht derzeit noch nicht fest.