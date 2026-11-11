Sieben Hundewelpen im Laderaum: Polizei stoppt illegalen Transport

Zu jung, nicht geimpft, ohne Chip: Polizisten haben am Dienstag am Grenzübergang Nickelsdorf sieben Hundewelpen im Laderaum eines Autos entdeckt. Der Fall wurde angezeigt.

Die Amtstierärztin untersuchte die Welpen und prüfte die Papiere. Dabei stellte sie gleich mehrere Verstöße gegen das Tierschutzrecht fest

Die Amtstierärztin untersuchte die Welpen und prüfte die Papiere. Dabei stellte sie gleich mehrere Verstöße gegen das Tierschutzrecht fest

Die Welpen fanden die Beamten bei einer Schwerpunktkontrolle am Grenzübergang auf der B10 in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See/Burgenland). Bei der Kontrolle von Lenker und Auto stießen sie im Laderaum auf die sieben Tiere. Das teilt die Polizei Burgenland mit.

Amtstierärztin stellte Verstöße fest

Wegen der Transportbedingungen und weil Dokumente fehlten, holte die Polizei die Amtstierärztin dazu. Sie untersuchte die Welpen und prüfte die Papiere. Dabei stellte sie gleich mehrere Verstöße gegen das Tierschutzrecht fest:

Die Welpen waren für die Einreise nach Österreich noch zu jung.

Sie hatten nicht die nötigen Impfungen.

Die vorgeschriebenen Begleitdokumente fehlten.

Keiner der Welpen war mit einem Mikrochip gekennzeichnet.

Anzeige erstattet

Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung ein, also eine Art Kaution. Der Fall wurde bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Was mit den sieben Welpen nun passiert, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.Für die sieben Welpen aus dem Laderaum endete die Fahrt damit an der Grenze in Nickelsdorf.