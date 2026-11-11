Feuerwehr baut Stiege aus Holzpaletten und rettet Pferd aus Swimming Pool
Ein Pferd ist am Dienstagabend in Neusiedl bei Güssing in einen Swimmingpool geraten. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab und baute dem Tier aus Holzpaletten eine Stiege nach draußen.
Alarmiert wurde die Feuerwehr in Neusiedl bei Güssing (Burgenland) kurz vor halb sechs am Abend. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Pferd noch bis zum Bauch im Wasser. Das berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing.
Wasser abgepumpt, Stiege gebaut
Die Feuerwehr leuchtete den Einsatzort aus und pumpte mit einer Tauchpumpe das Wasser aus dem Pool, damit das Pferd nicht auskühlt. Gleichzeitig bauten die Einsatzkräfte aus Holzpaletten eine provisorische Stiege. Über sie sollte das Tier aus dem Becken steigen können. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Rudersdorf-Ort mit einem Wechselladefahrzeug nachalarmiert. Kurz nach deren Ankunft gelang die Rettung: Mit Hilfe der Feuerwehr und seiner Besitzer kam das Pferd aus dem Pool.
Tierarzt übernahm
Ein Tierarzt untersuchte das Pferd und kümmert sich nun weiter um das Tier. Wie es ihm geht, ist nicht bekannt. Auch die Polizei war vor Ort. Die örtliche Feuerwehr stand mit 18 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen knapp zwei Stunden im Einsatz.