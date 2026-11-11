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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Grenze zu Italien, davor stehen Schilder auf denen Slowenien steht sowie die slowenische Flagge.
Im Einsatz waren 55 Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt sowie 38 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres.
Nickelsdorf
11/11/2026
Grenzkontrollen

Grenzkontrollen im Burgenland: Zwei Festnahmen

Bei einer nächtlichen Schwerpunktaktion in Nickelsdorf und Kittsee haben Polizei und Bundesheer zwei Gesuchte festgenommen und vier Personen zurückgewiesen.

von Sabine Rath Profilbild-Sabine Rath-Redakteurin-Österreich
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Laut Polizeibericht kontrollierte in der Nacht auf Mittwoch die Polizei-Sondereinheit PUMA an den Grenzübergängen Nickelsdorf und Kittsee (Neusiedl am See/Burgenland) sowie auf der Bahnstrecke von Kittsee nach Bratislava. Im Einsatz waren 55 Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt sowie 38 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres.

Kontrollen im Zug

In einem Reisezug stießen die Beamten auf vier Personen, für die ein Aufenthaltsverbot in Österreich gilt. Sie wurden in die Slowakei zurückgewiesen. Zwei weitere Personen, die aus der Slowakei kamen, wurden mit einer Festnahmeanordnung gesucht. Sie kamen in die Justizanstalten Eisenstadt und Wien-Josefstadt. Ebenfalls in Nickelsdorf fanden die Polizisten im Auto eines 50-Jährigen eine größere Menge Cannabiskraut. Auch er wird angezeigt.

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