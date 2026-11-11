Grenzkontrollen im Burgenland: Zwei Festnahmen

Laut Polizeibericht kontrollierte in der Nacht auf Mittwoch die Polizei-Sondereinheit PUMA an den Grenzübergängen Nickelsdorf und Kittsee (Neusiedl am See/Burgenland) sowie auf der Bahnstrecke von Kittsee nach Bratislava. Im Einsatz waren 55 Polizistinnen und Polizisten gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt sowie 38 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres.

Kontrollen im Zug

In einem Reisezug stießen die Beamten auf vier Personen, für die ein Aufenthaltsverbot in Österreich gilt. Sie wurden in die Slowakei zurückgewiesen. Zwei weitere Personen, die aus der Slowakei kamen, wurden mit einer Festnahmeanordnung gesucht. Sie kamen in die Justizanstalten Eisenstadt und Wien-Josefstadt. Ebenfalls in Nickelsdorf fanden die Polizisten im Auto eines 50-Jährigen eine größere Menge Cannabiskraut. Auch er wird angezeigt.