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/ ©BMI / Gerd Pachauer
Bild auf 5min.at zeigt Beamten bei einer nächtlichten Kontrolle.
Großangelegtes Planquadrat im gesamten Bundesland.
Burgenland
12/11/2026
Achtung, Autofahrer!

Schwerpunktaktion: Polizei kündigt Großkontrollen im Burgenland an

Autofahrer im Burgenland müssen sich am kommenden Wochenende auf verstärkte Kontrollen einstellen: Am Samstag, dem 14. November 2026, führt die Polizei eine landesweite Schwerpunktaktion zur Hebung der Verkehrssicherheit durch.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Geleitet wird das Planquadrat am 14. November 2026 von der Landesverkehrsabteilung Burgenland, unterstützt von allen Bezirkspolizeikommanden sowie dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt. Überwacht wird dabei sowohl das hochrangige Straßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen) als auch das untergeordnete Straßennetz im gesamten Bundesland.

Von der Autobahn bis zur Gemeindestraße

Die Bilanz der Schwerpunktaktion will die Polizei im Anschluss gesondert veröffentlichen. Gleichzeitig kündigt die Landesverkehrsabteilung bereits an, dass es auch in der bevorstehenden Vorweihnachtszeit im gesamten Burgenland zu verstärkten Verkehrskontrollen kommen wird. Im Fokus der Beamten stehen an diesem Tag mehrere zentrale Unfallursachen und Verkehrsverstöße.

Worauf die Exekutive besonders achtet:

  • Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung am Steuer

  • Geschwindigkeitsüberschreitungen und zu geringer Sicherheitsabstand

  • Allgemeine Fahrzeug- und Lenkerkontrollen

  • Gurtpflicht (Rückhaltesysteme) sowie Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung

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