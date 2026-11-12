Schwerpunktaktion: Polizei kündigt Großkontrollen im Burgenland an

Autofahrer im Burgenland müssen sich am kommenden Wochenende auf verstärkte Kontrollen einstellen: Am Samstag, dem 14. November 2026, führt die Polizei eine landesweite Schwerpunktaktion zur Hebung der Verkehrssicherheit durch.

Geleitet wird das Planquadrat am 14. November 2026 von der Landesverkehrsabteilung Burgenland, unterstützt von allen Bezirkspolizeikommanden sowie dem Stadtpolizeikommando Eisenstadt. Überwacht wird dabei sowohl das hochrangige Straßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen) als auch das untergeordnete Straßennetz im gesamten Bundesland.

Von der Autobahn bis zur Gemeindestraße

Die Bilanz der Schwerpunktaktion will die Polizei im Anschluss gesondert veröffentlichen. Gleichzeitig kündigt die Landesverkehrsabteilung bereits an, dass es auch in der bevorstehenden Vorweihnachtszeit im gesamten Burgenland zu verstärkten Verkehrskontrollen kommen wird. Im Fokus der Beamten stehen an diesem Tag mehrere zentrale Unfallursachen und Verkehrsverstöße.